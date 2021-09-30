Bakan Kasapoğlu: Yurtlarda dünyanın en güçlü altyapısı bizde

"Resmi olarak bir ortaya koyalım. Yurt altyapısı 19 yılda sessiz sedasız gerçekleşirdiğimiz devrimlerden bir tanesi gençlere yaptığımız yatırımdır. Açık ara dünyanın nicel ve hizmet kalitesi anlamında en güçlü yurt altyapısı bizde. 1 milyondan fazla yurt yatak kapasitesi var. Avrupa'da kıyaslanabilir rakamları da paylaşacağım. 190 yurt sayısı varken 774'e çıkmıştır. Bu sayı her geçen gün artıyor. 182 bin yataktan 724 bine çıktı."

"Bu yıla özgü bir yoğunluk var. Bunu yoğunluk olarak ifade edebilirim. Bu yoğunluğu tüm kamu kurumları ile her geçen gün azaltıyoruz. 30 ilde yedeklerimiz tamamlandı. Özellikle büyükşehirlerde sorun var. İstanbul Ankara başta olmak üzere. İstanbul’da önümüzdeki günlerde devreye alacağımız yeni yurtlarımız var. Aynı şekilde Ankara ve İzmir’de de. İl il değişen durum söz konusu. Bakanlığımızın ilçe ilçe örgütlenmeleri var çok yakından süreci takip ediyoruz.

Şu an itibariyle 624 bin başvurumuz söz konusu bu yıl için. Bakınız bu rakam normal şartlarda pandemi öncesi süreçte 350 binlerde. Pandemiden kaynaklı bir yığılmanın söz konusu olarak bunu görüyoruz."

"Başvuruların yüzde 70’ine yakınını yurtlarımıza yerleştirdik"

"Özellikle yurtlarda kalan öğrencilerimiz var geçmiş yıllardan. Onlar kayıtlarını sildirmediği sürece kalmaya devam ediyorlar. Başvuruların yüzde 70’ine yakınını yurtlarımıza yerleştirdik. Her geçen gün güncelliyoruz. Bizim yedek yerleştirmelerimiz var. Hafta boyu, yıl boyu sürekli değişen bir oran söz konusu.

Üniversiteler geçtiğimiz yıl yüz yüze eğitime ara verdiler. Biz geçen sene başvuru almadık, bu sene hem birinci sınıf hem de ikinci sınıfların taleplerini aldık. Yani bu yıl 2'ye katlandı. 81 ilimizde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Barınma ihtiyacı olan her öğrenci Türkiye'nin güvencesi altında. Bakanlıklarımız ve valiliklerimiz iş birliği halinde. İllerde çok ciddi bir şekilde takip ediyoruz. İl il ilçe ilçe yakın takibimiz var. Yeni bloklar, yeni kiralamalar yeni yatak kapasiteleri ile takip ediliyor. 10 gün içinde yüzde 70'i yerleştirdik. Pandemi koşullarını biliyorsunuz; insan hayatını etkilemediği bir alan yok."

"Dün bir telefon aldım; eski yıllardan bahsediyor 'haftada 3 gün sıcak su akardı, sıraya girerdik' diyor"

"AK Parti'nin genel politikası, gençlere güven ve onların her alanda desteklenmesi. Bizim tek derdimiz sadece barınma değil. Onların mutluluğu ve huzuru. Dün bir telefon aldım. Eski yıllardan bahsediyor haftada 3 gün sıcak su akardı, sıraya girerdik diyor.

Kapasiteyi artırma çalışmaları devam ediyor. Ankara'da o tarihi siteler yurdunu inşa ettik. 10 gün sonra açılışını yapacağız."

"Kesinlikle iyimserim"