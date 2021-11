Bakan Kasapoğlu: Yurtlarda dünyanın en güçlü altyapısı bizde

"2 temel şekilde yürüyor. Asil ve yedek yerleşenler. Az önce bahsettiğim nedenler ile bu oran her geçen gün yüzde 70’lerden yukarı çıkacak. Sadece 10 günlük süreçte 75 bin yeni öğrencimizi yurtlara yerleştirdik. Bu oran çok dinamik bir oran anında değişiyor. Bu oranı kesin bir şekilde ifade etmek istemiyorum. İstatistik anlamında bizi bu sürece götürecektir süreç. Kesinlikle iyimserim."

"Her yerde mükemmel barınma imkanları ve üniversiteler var"

"Öğrencilerimizden isteyen herkesin barınma ihtiyacını giderecek şekilde imkanlarımız ortaya koyacağız. Her imkanı daha iyi şekle ulaştırmak da yine bizim görevimiz. T.C. sosyal bir devlet. Sağlık alanında sosyal güvenlik alanında alt yapımız ne ise aynı şekilde öğrencilerimizin barınmasıyla ilgili aynı şeyi diyoruz. ‘Harca hayır’ protestolarını çok iyi hatırlıyorsunuz şimdi üniversitelerde harç var mı? Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak illerde yeni açılan üniversiteler… Her yerde mükemmel barınma imkanları ve üniversiteler var. Bunların her biri Türkiye’nin umudu. Bu ülkenin ışığı. Bu ülkenin o mukaddes emanetini yarınlara taşıyacak gençler. Düşüncesi ideolojisi ne olursa olsun her biri bizim için çok değerli. Her birinin bu anlamdaki ihtiyacı bizim ihtiyacımızdır. Bu anlamda gençleri istismar eden, gençleri araç olarak kullanan zihniyetlere imkan vermeyelim.

Yoğunluğa yönelik az önce ifade ettim. Pandemi hayatın her alanını etkiledi. Eğitim hayatını da çok ciddi etkiledi. 1,5 milyar çocuğun eğitim hayatını direkt etkileyen bir süreçten bahsediyoruz. Bu süreçten 20 yıllık ortalamada yaklaşık 10 triyon dolarlık ekonomik kaybın olacağı hesaplanıyor dünyada. Böylesine büyük çaplı bir süreç. Dünyanın yaşadığı en yoğun sağlık süreci. Gidişatı itibariyle de açıkçası pek çok ülkede etkileri sürüyor."

"Oradaki öğrencilerin yurt başvurusu bile yok"

"Oradaki öğrenciler ile ilgili olarak yardımcı olmak için İçişleri'nden sıralarına bakalım dedik. Maalesef hemen hemen tamamının yurda başvurusu bile yok. Sadece 3-4 kişinin yedek sıralaması söz konusu. Çoğunun öğrenci olmadığı, olanların ise yurtlarla ilgili bir başvurusu olmadığı kayıtlarda var."

"Yurtlarda memnuniyet oranı yüzde 95'in üzerinde"

"Gençlerin desteklenmesi konusunda eş güdüm sürecimiz söz konusu. Bakanlığımız güvenli bir liman. Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtları bir marka. Annesi babası onu güvenliği ile temizliği ile emin bir ortamda olmasını istiyor. Bakanlığımız da ortaya koyduğu çerçevede hakikaten güvenirlilik noktasında, yüzde 95'in üzerinde memnuniyet var. Her odada çalışma masası var.

Siyaset değerlidir, muhalefet kıymetlidir. Toplumsal talepleri ortaya koymak, itiraz etmek kıymetlidir. Fakat iftira atmak, yalan söylemek, insanların umutlarını karartmak kimsenin hakkı değildir. Bu gurur tablosu Türkiye'nin gurur tablosu."

"Avrupa'nın toplamı kadar yatağımız var"

"Bizim gençlerimiz herşeyin en iyisine layık. Anbean takibimizde olan bir süreç. Edirne'den Ardahan'a kadar. Çaba gösteren tüm valililer ve yerel yöneticilerimiz bizim için çok önemli. İspanya ve Almanya'ya bakalım. İspanya 91 bin Almanya'da 290 bin. Bizde 1 milyon. Neredeyse Tüm Avrupa'yı toplasanız onlar kadar yatağımız var bizim. Kimsenin bu tabloyu karamsarlıkla karartmaya hakkı yok."

Ne olmuştu?

Üniversite öğrencileri, yüksek kira ve yurt ücretlerine tepki olarak 'Barınamıyoruz Hareketi’ni kurdu. "Barınma temel haktır, hakkımız olanı alacağız" diyen öğrenciler, sorunlarına çözüm bulana kadar sokaklarda sabahlama kararı aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre “Barınamıyoruz” eylemlerine 24 ilde 2243 kişi katıldı.

