Bakan Kasapoğlu: Şiddete karşı el birliği ile savaşacağız (2)

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Valilik ziyaretinin ardından AK Parti Elazığ İl Danışma Meclisi Toplantısı\'na katıldı. Nurettin Ardıçoğlu Konferans Salonu\'nda düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Kasapoğlu, Elazığ\'da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kasapoğlu, \"Bu çok önemli bir merkez. Sadece Elazığ için değil, bölge için önemli. Bu konuda Elazığ\'ı seçtik. Bu konuda katkısı olan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu merkezi en kısa zamanda hizmete açacağız. Amacımız dünyaya meydan okuyabilecek kadar donanımlı bir gençliğin yetişmesine, bu gençlik merkezi aracılığıyla katkı sağlamak. En kısa zamanda diğer gençlik merkezlerimizle birlikte koordineli bir şekilde hizmet verecek. Gençliğimizi ve geleceğimizi sahiplenecek bu merkezin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum\" dedi.

YEREL SEÇİMLERİ DEĞERLENDİRDİ

Yaklaşan yerel seçimlerle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, \"Cumhurbaşkanımız 1994\'te İstanbul\'dan kutlu bir yolculuğa çıktı. Bu zaferle bugünlere kapı aralandı. Reisimizin 1994\'te başlattığı bu yürüyüşü inşallah 2019 Mart\'ında daha ilerilere, hep birlikte, sizlerin gayretleri ile omuz omuza yürüyerek, koşarak, çalışarak taçlandıracağız. Bu yürüyüşü taçlandırmada en büyük görev, siz gençlere ve değerli teşkilat mensuplarımıza, kadınlara ve beyefendilere düşüyor. Bu sefer de inşallah zafere ulaşacağımızdan Allah\'ın izni ile eminiz. Bizler Bakanlık olarak sizlerin her daim yanındayız. Tüm imkanlarımızla Elazığ halkımızın, gençliğimizin ve herkesin hizmete ulaşması, spora erişmesi noktasında tüm imkanlarımızı da ortaya koyuyoruz. Koymaya da devam edeceğiz. Yoğun seçim süreci bizi bekliyor. Bu konudaki enerjiniz bugün bizi çok heyecanlandırdı. İnşallah bu yolda herkese kolaylıklar diliyorum\" ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, daha sonra İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi ile Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Spor Salonu inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyaretler sırasında Bakan Kasapoğlu\'na, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Elazığ milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık ve Zülfü Demirbağ ile Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da eşlik etti.



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