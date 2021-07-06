Bakan Kasapoğlu, hentbolcu Merve Akpınar'la görüştü: Ağabeyiniz olarak her zaman yanınızdayım

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şanlıurfalı 13 yaşındaki hentbol oyuncusu Merve Akpınar'la telefonda görüşerek, 'bir ağabeyi olarak her zaman yanında olduklarını' ifade etti.

Akpınar, şort giydiği için dışlandığını ancak hentbol oynamaya devam etme kararı alıp "Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim" demişti.

Bakan Kasapoğlu, 13 yaşındaki Şanlıurfa Konuklu İmamhatip Ortaokul öğrencisi Merve’den ailesi, takım arkadaşları ve hentbol antrenmanları hakkında bilgi aldı.

Merve’ye malzeme ve tesis ihtiyaçlarını karşılamak için her zaman yanlarında olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, Şanlıurfa’ya giderek okulu ziyaret edeceğini, sporcuları yetiştiren öğretmenlerle görüşeceğini ifade etti.

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TIKLAYIN - 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar: Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim