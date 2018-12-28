T24 LogoT24 Logo
Spor

Bakan Kasapoğlu milli hentbolcuları kabul etti

ANKARA,(DHA) -  Gençlik ve Spor Bakanı Dr

28 Aralık 2018 16:28

ANKARA,(DHA) - 
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Şampiyonası İkinci Klasmanda mücadele edecek olan U17 ve U19 Kadın Hentbol Milli Takımlarıyla bir araya geldi. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binada gerçekleştirilen kabulde Bakan Kasapoğlu, sporcuların kamptaki çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Sporcularla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, \"Bakanlık olarak sizlere her zaman kapımız açık. Biz devlet olarak sizlere he türlü imkanları sağlayacağız. Sizlere kendinizi en doğru şekilde geliştirmek düşüyor. Benim sizlere güvenim tam\" şeklinde konuştu.
Gelecek müsabakalar hakkında da sporcular ve antrenörlerden bilgiler alan Bakan Kasapoğlu, milli sporculara müsabakalarda başarılar diledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Kabulden görüntüler
-Bakan Kasapoğlu\'nun açıklamaları
-Detaylar
(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARADHASpor Bakanı Dr Mehmet Muharrem Kasapoğlu AvrupaKlasmandaU17U19 Kadın Hentbol Milli TakımlarıylaSpor BakanlığıBakan KasapoğluSporcularlaBizSizlereBenimGelecekGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ KabuldenKasapoğlu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24