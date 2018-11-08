Bakan Kasapoğlu, Kulalı sporculara hediye gönderdi

Hikmet SEPET / KULA, (DHA)

Manisa Kulalı olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kula\'da yetişen güreşçilere kispet hediye etti.

Geçen ay memleketini ziyaretinde Kutlusan Güreş Takımı\'nın güreşçileriyle sohbet eden Bakan Kasapoğlu, sporculara kispet sözü verdi. Bakan Kasapoğlu\'nun gönderdiği kispetleri güreşçilere AK Parti Kula İçe Başkanı Ahmet Palabıyık teslim etti. Kula\'nın bir başpehlivanının ve yüzlerce güreşçi gencinin olduğunu ifade eden AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Bakan Kasapoğlu\'nun spora ve sporcuya verdiği önemi bir kez daha gördüklerini ifade etti.

Bakan Kasapoğlu\'nun memleketi Kula ziyareti esnasında sohbet ettiği genç güreşçilerin, yeni sezon için kispet istediklerini ve Kasapoğlu\'nun da bu konuya duyarsız kalmayarak kispetleri gönderdiğini ifade eden Başkan Palabıyık, \"Hemşerimiz Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçtiğimiz ay içerisinde geldiği memleketi Kula\'da genç güreşçi kardeşlerimiz ile kısa bir süre sohbet etmişti. Sohbet esnasında yeni sezon için kispet eksikliği olduğunu ifade eden Kulalı genç güreşçilerimiz, Bakanımızdan kispet istemişti. Bu konu ile yakından ilgileneceğini ifade eden Bakanımız ise, bu konuya duyarsız kalmayarak, kispet ihtiyacı olan 4 genç güreşçi kardeşimize kispetlerini gönderdi\" dedi.

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