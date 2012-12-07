Bakan karda nöbet tutan kadın askere şaşırdı

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Erzurum Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezlerinde incelemelerde bulundu. Bakan Suat Kılıç, Konaklı Kayak Merkezi’nde elinde silahla yoğun kar yağışı altında güvenlik önlemi alan askerlerden astsubay kıdemli çavuş Emine Çelik’i görünce 'Nasıl yani' diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

Nursima Özonur ve Kerim Burucu’nun DHA’da yer alan haberine göre; Bayburt gezisinin ardından dün gece Erzurum’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç sabah saatlerinde beraberinde Vali Sebehattin Öztürk, Ak Parti Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Ahmet Küçükler, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fatih Çintimar, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Özer Ayık ile birlikte ilk olarak Palandöken Kayak Merkezi'ni gezdi. Vali Sebahattin Öztürk ve milletvekili Muhyettin Aksak ile birlikte gondola binen Bakan Suat Kılıç, 3 kez kısa süreli havada asılı kaldı.

Palandöken kayak merkezinde küçük bir geziden sonra tekrar gondola binen Bakan ve protokol aşağı indi. Bakan Kılıç’ın yanına giden gondol görevlisi, "Basıncılar yüklendi. Yanlışlıkla biri düğmeye basmış. Bu yüzden aksadı" dedi. Bakan Kılıç, "Yoo ondan hasar olmadı. Sen bu basıncıları sevmedin gitti" diye konuştu. Kılıç daha sonra gazetecilere, "Dayı size kafayı takmış durumda. Bir daha buraya gelmeyin. Gondol düşse dayı sizden bilecek" diyerek espiri yaptı.

Aslı’nın öldüğü yeri inceledi

Palandöken gezisinin ardından Bakan Kılıç ve beraberindekiler geçen Ocak ayında antrenman yaparken 17 yaşındaki milli kayakçı Aslı Nemutlu’nun yaşamını yitirdiği Konaklı Kayak Merkezine gitti. Bakan Kılıç Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Fatih Çintimar ve Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Özer Ayık’tan bilgi aldı.

Nöbetçi kadın astsubayı görünce 'nasıl yani' dedi

Bakan Suat Kılıç tesis çıkışında karşısında elinde silahla nöbet tutan astsubay kıdemli çavuş Emine Çelik’i görünce "Nasıl yani" diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Bakan Kılıç, kadın askerin yanına giderek yoğun kar yağışı altında bir süre sohbet etti.

Bakan Kılıç şöyle dedi:

"Zor değil mi kış koşullarında? Evli misiniz, çocuğunuz var mı? Neredeler, kim bakıyor? Tebrik ediyorum sizleri. Bu vaziyette sizi görev başında görünce, Türk kadınlarının daha uygun koşullarda daha, rahat ortamlarda neleri başarabileceğini görmüş oluyoruz. Kıdemli çavuşumuz, bana bir kaç gün önce yaşanan bir durumu çağrıştırdı. 5 Aralık 1934 Türk Kadınına seçme ve seçilme hakkının verildiği tarihin 78’inci yıldönümü. Bu konuda Atatürk Türkiye’sinin ne kadar ileride olduğunu görmek açısından güzel örnekler var. Fransa kadınlara seçme ve seçilme hakkını 1945, İsviçre 1971 yılında tanıdı. Sizi görünce aklıma bu geldi. Tebrik ediyorum gerçekten. Şu anda üşüme belirtisi yok dimi? Gerçi biz üşürüz siz üşümezsiniz. ’Siz kendisize bakın’ diyorsunuz nazikçe."

'Sayın Bakanım biraz yürü yav'

Palandöken ve Konaklı Kayak Markezi’ndeki incemelerinin ardından Hükümet Konağı’na geçen Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Vali Sebahattin Öztürk’ü ziyaret etti. Ziyaretin ardından Bakan Suat Kılıç ve protokol Cuma namazını kılmak için Ulu Camiye gitti. Bakan Kılıç çıkışta buz tutan merdivenlerde düşme tehlikesi geçirince korumaları kolundan tuttu.

Bakın Kılıç cami için toplanan yardım kutusuna cebinden cıkardığı 100 lirayı attı. Cami önünde toplanan kalabalığa, "Cumanız mübarek olsun, Allah kabul etsin" dedi. Vatandaşlarla ayaküstü sohbet ettikten sonra makam aracına yönelen Bakan Kılıç’a kalabalığın içinden birisi, "Sayın bakanım biraz yürü yav. Hemen arabaya binme yav, yürü biraz Erzurum’un havasına bak" diye bağırdı. Bunun üzerine Bakan Kılıç, "Gitmiyoruz buradayız. Yürüyeceğimiz yer ayrı. Esnaf ziyaretini başka yerde yapacağız" diye cevap verdi.

Cağ kebabı kesti

Bakan Suat Kılıç Erzurum’un meşhur muammer Ustası’nda cağ kebabı yedi. Bakan Kılıç eline bıcak ve şişi alarak eti kesmeye çalıştı. Fotoğraf çeken gazetecilerin ard arda 'Bakar mısınız?' dediği Bakan Kılıç, "Arkadaş dur bir işi görelim, çözelimde oraya da bakacağız" diye konuştu. Eti kesen Bakan Kılıç’a Muammer usta, "Çok güzel oldu" deyince Bakan Kılıç "Oldu tabi esnaf adamız. İlk denememizdeki başarı bu" diye cevap verdi.

Bakan Kılıç daha sonra Büyükşehir Belediyesine giderek AK Partili Belediye Başkanı Ahmet Küçükler’i makamında ziyaret etti. Başkan Küükler Bakan Kılıç’a mis semaver ve Alvarlı efe hazretlerinin Hülaset-ül Hakayık isimli eserinin dualar bölümü olan Nazlı Niyazlar kitabını hediye etti.

Aslı Nemutlu’nun ölümü

Bakan Kılıç, belediyede yaptığı açıklamada Konaklı Kayak merkezinde hayatını kaybeden milli kayakçı Aslı Nemutlu’nun ölümüne çok üzüldüklerini vurgulayarak, "Allah rahmet eylesin. Ailesiyle temas içerisindeyiz, acılarını paylaştık paylaşıyoruz. Benzer kazaların Erzurum’da, ya da başka bir yerde tekrarlamasını arzu etmeyiz. Bu dakikadan sonra bu konu üzerinde söz kalmadı. Son sözü yargı söyleyecek ve bir karara varacak" şeklinde konuştu.