Bakan Karaismailoğlu: Yerli ve milli uygulamalar sayesinde bu yıl 60 bin siber saldırı engellendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, alınan önlemler ve geliştirilen yerli ve milli uygulamalar sayesinde yılın başından ekim ayına kadar 60 bin 795 siber saldırı engellendiğini söyledi. Karaismailoğlu, 2017'den bu yana ise toplamda 502 bin 386 siber saldırının engellendiğini ekledi.

Karaismailoğlu yazılı açıklamasında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesindeki uygulamalarla siber güvenlikte ciddi önlemler aldıklarının altını çizdi. Saldırıların, operatörler tarafından dağıtık servis dışı bırakma (DDoS), oltalama (Phishing) ve spam olarak gerçekleştiğini bildiren Karaismailoğlu, ulusal siber güvenliğin sağlanmasının herkesin öncelikli gündemi olduğunu ifade etti.

Karaismailoğlu açıklamasında AVCI, AZAD ve KASIRGA isimli yerli uygulamalarla ve yapay zeka teknolojileri kullanarak 750 sahte konferans uygulaması tespit ettiklerini ifade etti. Bununla birlikte bu teknolojiler sayesinde uzaktan yönetim servislerinde 31 bin 132 zafiyet tespit edildiğini ekledi.

Karaismailoğlu ayrıca verilerin uzman analistler tarafından daha verimli şekilde yönetilmesi ve tespit edilen siber güvenlik eksikliklerine ilişkin bilgilerin ilgili taraflara daha hızlı ulaştırılması için yerli ve milli KULE yazılımı da geliştirdiklerini belirtti.