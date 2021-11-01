Bakan Karaismailoğlu: Türk Telekom’da işletme hakkı süresi uzatımı gündemde yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk Telekom'un işletme hakkında süre uzatımına gerek olmadığını belirterek, yeni bir ihale gerektiğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da yayın yönetmenleriyle yaptığı toplantıda Türk Telekom'un akıbetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu toplantıda konuyla ilgili olarak "Türk Telekom’da işletme hakkı süresi uzatımı gündemde yok diyebiliriz. Onun için de ihale gerekiyor" diye konuştu.

Karaismailoğlu, 5G için bedel değil yatırım planlamasına dönük ihalenin de konuşulan konular arasında olduğunu söyledi. Toplantıda Bakan Karaismailoğlu, devam eden ulaştırma projeleriyle ilgili de konuştu. Çukurova Havalimanı’na 2022 Ekim’de ilk uçakla inmeyi amaçladıklarını söyleyen Karaismailoğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne ek demiryolu için bu yıl ihaleye çıkıp 4 yılda tamamlamayı planladıklarını belirtti.