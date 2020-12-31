Bakan Karaismailoğlu: Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatıyoruz

Giresun'da AKP İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada "Biz yatırımlarımıza bir bir devam ediyoruz. Hem de öyle yatırımlar ki dünya ölçeğinde bir numaralı büyük ölçekli yatırımlar" ifadesini kullandı.

"Bir taraftan Ankara-Niğde Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü, bir taraftan hızlı trenler, bir taraftan yük trenleri, bir taraftan Çin trenleri, uluslararası trenler, hava yolu altyapımız. İnanın ülkemiz dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma yolunda çok güçlü adımlarla ilerliyor" diyen Bakan Karaismailoğlu şöyle devam etti:

"Pazartesiyi salıya bağlayan gece Türkiye için çok önemli. 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda. İnşallah onu da uzaya fırlattıktan sonra Cumhurbaşkanımızla birlikte salı günü bunun programını yapacağız. Peşinden haziran ayı gibi planladık. 5B uydumuzu uzaya fırlatacağız. Dünyada ilk yerli ve milli 6A uydumuzun da çalışmaları devam ediyor. Onu da 2022'nin ilk aylarında uzaya fırlatmayı planlıyoruz. Onunla uzayda gücümüzü varlığımızı bütün dünyaya hissettirmiş olacağız."