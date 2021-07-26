Bakan Karaismailoğlu: Meteorolojinin bu gece ve yarın için bildirdiği yoğun yağışa karşı tedbirlerimizi aldık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Rize’nin Güneysu ilçesinde konuştu. Karaismailoğlu, “Bu gece ve yarın meteorolojinin bildirdiği yoğun yağışa karşı tedbirlerimizi almış durumdayız. En kısa sürece bu afetin izlerini ortadan kaldıracağız. Kalıcı projelerimizi yapıp bu afet durumlarında bu tür sıkıntıların yaşanmaması için çaba göstereceğiz” dedi.
Karaismailoğlu, "Gördüğünüz gibi bölgede bütün devletimiz bütün milletine sahip çıkıyor. Vatandaşımızın bu bölgede devlete güveni tam. Vatandaşın devlete güveni ile, devletin de vatandaşına sahip çıkmasıyla sorunların kısaca üstesinden geleceğiz. Zaten normal hayat için herhangi bir sıkıntı ve ihtiyaç yok. Biz kalıcı projelerimizi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
Bakan Karaismailoğlu'nun açıklaması şöyle:
"Devletimiz bütün kurumları topyekûn bir mücadele içerisindeyiz. Afetin ilk saatlerinden sonra zaten bizim acil ihtiyaçlarımızın hepsini karşıladık. Bütün ulaşım yollarımızı faaliyete geçirdik, haberleşme sistemlerimizi tekrar faaliyete geçirdik. Afetin izlerini ortadan kaldırmak için topyekun bir mücadele var. Günlük ihtiyaçlar, tabi günlük rutin çalışmalarımıza başladık.40 noktada kalıcı projelerimize de başladık bir taraftan. Bir taraftan Aravi’yi de takip ediyoruz. Aravi merkezi sıkıntılı sürecin de inşallah bugün itibariyle bütün temizlik işleri bitiriliyor. Zaten su iki gün öncesinden verilmeye başlanmıştı. Tabii en üzücü olan Rize’deki vefatlarımız. Kayıp olan iki vatandaşımızı arama çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.
Yine Artvin’de de bir kayıp vatandaşımızı arama çalışmaları hızla devam ediyor.
Gördüğünüz gibi bölgede bütün devletimiz bütün milletine sahip çıkıyor. Vatandaşımızın bu bölgede devlete güveni tam. Vatandaşın devlete güveni ile, devletin de vatandaşına sahip çıkmasıyla sorunların kısaca üstesinden geleceğiz. Zaten normal hayat için herhangi bir sıkıntı ve ihtiyaç yok. Biz kalıcı projelerimizi yapıyoruz. Ayrıca bu gece ve yarın meteorolojinin bildirdiği yoğun yağışa karşı tedbirlerimizi almış durumdayız. İnşallah onu da önemli bir sıkıntı yaşamadan geçirmek için bütün kurumlarımız teyakkuz halindeler."