Bakan Karaismailoğlu: Meteorolojinin bu gece ve yarın için bildirdiği yoğun yağışa karşı tedbirlerimizi aldık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Rize’nin Güneysu ilçesinde konuştu. Karaismailoğlu, “Bu gece ve yarın meteorolojinin bildirdiği yoğun yağışa karşı tedbirlerimizi almış durumdayız. En kısa sürece bu afetin izlerini ortadan kaldıracağız. Kalıcı projelerimizi yapıp bu afet durumlarında bu tür sıkıntıların yaşanmaması için çaba göstereceğiz” dedi.

Karaismailoğlu, "Gördüğünüz gibi bölgede bütün devletimiz bütün milletine sahip çıkıyor. Vatandaşımızın bu bölgede devlete güveni tam. Vatandaşın devlete güveni ile, devletin de vatandaşına sahip çıkmasıyla sorunların kısaca üstesinden geleceğiz. Zaten normal hayat için herhangi bir sıkıntı ve ihtiyaç yok. Biz kalıcı projelerimizi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.