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Bakan Karaismailoğlu: KGM ağında kar yağışından dolayı kapalı yol bulunmamaktadır

"Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır"

25 Ocak 2022 16:05

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul'da Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ağında kar yağışından dolayı kapalı yol bulunmadığını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, Twitter hesabından, İstanbul'da KGM ağındaki yolların son durumuna ilişkin bilgiler paylaşarak, şunları kaydetti:

"Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul'da KGM ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır. Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır"

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