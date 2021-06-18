Bakan Karaismailoğlu duyurdu: PTT görevlileri, dağıtımları elektrikli scooter ile yapacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTT'nin İstanbul'da dağıtımlarını bugünden itibaren elektrikli scooter ile yapacağını açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bugünden itibaren PTT'de yeni bir dönemin başladığını duyurdu. Buna göre İstanbul’da bugünden itibaren PTT dağıtım görevlileri teslimatlarını elektrikli scooter ile yapacaklar.

Bakan Karaismailoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin en köklü kurumlarından PTT, yenilikçi stratejileriyle geleceğe hazırlanırken hizmet verdiği sektörlere yön vermeye devam ediyor.

İstanbul’da bugünden itibaren PTT dağıtım görevlileri teslimatlarını çevreci ulaşım aracı olan elektrikli skuter ile yapacaklar."