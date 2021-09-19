Bakan Karaismailoğlu: Covid-19 sürecinde 5,4 milyon haneye 4.7 milyar lira yardım elden teslim edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Covid-19'un etkili olduğu mart 2020-ağustos 2021 döneminde PTT'de 519 milyon işlem yapıldığını belirterek, "5,4 milyon hanenin yardım parası evlere ulaştırıldı." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye genelinde 4 bin 473 şubesi bulunan PTTBank'ın, vatandaşların hayatını kolaylaştırdığını bildirdi.

Covid-19'un etkili olduğu mart 2020-ağustos 2021 döneminde 519 milyon işlem yapıldığını vurgulayan Karaismailoğlu, "5,4 milyon hanenin yardım parası evlere kadar ulaştırıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, 3 bin 419 PttMatik ile hizmet veren PTT'nin, 40 mobil araçla da vatandaşların taleplerini karşıladığını belirterek, PTTBank'ın salgın sürecinde aldığı önlemlerle vatandaşlara kesintisiz hizmet verdiğini ifade etti.

PTTBank'ta bu yılın 8 aylık döneminde de yapılan işlem sayısının 226 milyona ulaştığını aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Salgın döneminde yardımların evlere dağıtılmasında sahadaki ekipler de seferber edildi. 5 milyon 373 bini aşkın haneye, 4.7 milyar lira yardım elden teslim edildi. Aynı dönemde toplam 36 milyon 833 bin adet yardım ödemesi yapılırken, ödeme tutarı 28 milyar lira oldu."

HGS müşteri sayısı 15 milyona yaklaştı

PTT'nin, ödemelerin yanı sıra bankacılık hizmetlerinde de vatandaşlara büyük kolaylık sağladığını vurgulayan Karaismailoğlu, PTTkart sayısının 6,6 milyona ulaştığını, Otoyollarda Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) müşteri sayısının da 15 milyona yaklaştığını bildirdi. (AA)