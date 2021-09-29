Bakan Karaismailoğlu: Ankara- İstanbul YHT'de seyahat süresi 40 dakika daha kısalacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara- İstanbul Yüksek Hızlı Tren'inde seyahat süresinin 40 dakika daha kısalacağını belirterek "Altyapı imalatları tamamlanan Ankara-İstanbul YHT hattındaki ilave çalışmalarımızı da önümüzdeki yıl bitiriyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Türkiye Devlet Demir Yolları (TCDD) "Omuz Omuza 165 Yıl-Demiryolu İşçi Buluşması" gerçekleştirildi. TCDD’ye ait konferans salonunda gerçekleşen buluşmaya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürü Hasan Pezük ve demiryolu işçileri katıldı.

"Ankara-İstanbul arası 40 dakika daha kısalacak"

Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) çalışmaları hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, seyahat süresini 40 dakika daha kısalacağını belirterek "Altyapı imalatları tamamlanan ve seyahat süresini 40 dakika daha kısaltacak Ankara-İstanbul YHT hattındaki ilave çalışmalarımızı da önümüzdeki yıl bitiriyoruz" dedi.

"Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nda toplam 1 milyon 276 bin ihracat ve ithalat"

Bakan Karaismailoğlu, yapılan çalışmaların neticesinde demiryolu taşımacılığında nihai hedefin 25 adet lojistik merkezinde, 20 milyon metrekarelik alanda 75 milyon ton taşıma kapasitesine ulaşmak olduğunu söyledi. Demiryollarında Ağustos 2021 itibarıyla taşınan yük miktarının, bir önceki döneme göre yüzde 18 arttığını sözlerine ekleyen Karaismailoğlu şöyle devam etti:

"Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattımız üzerinden yapılan ihracat ve ithalatta toplam 1 milyon 276 bin 134 tonluk yük taşındı. 2024 yılı sonunda bu sayıyı 20 milyon ton yüke yükseltmeyi hedefliyoruz. Pandeminin etkilerinin en ağır hissedildiği 2020 yılında birçok gelişmiş ülke ekonomik olarak küçülme yaşarken, ekonomimiz yüzde 1,8’lik büyüme ile yükseliş trendini sürdürdü. Bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiğimiz yüzde 7,2’lik büyüme oranıyla geçen sene yakaladığımız ivmeyi devam ettirdik."

"Milli Elektrikli Tren setinin test süreçlerini tamamlandı"

"Saatte 160 kilometre hıza sahip Milli Elektrikli Tren setinin test süreçlerini tamamladık. 2022 yılında seri üretimine geçeceğiz. Yine önümüzdeki yıl milli elektrikli lokomotifin seri üretimine de başlayacağız. Saatte 225 kilometre hıza sahip Milli Hızlı Tren'in tasarım çalışmalarını tamamlayarak prototip üretim aşamasına geçeceğiz. Milli banliyö projesinde ise tasarım çalışmalarına devam ediyoruz. Hedefimiz, 2023 yılında aracımızı raylara indirmek." (İHA-DHA)