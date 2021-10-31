Bakan Karaismailoğlu açıkladı: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona yaklaşıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Karaismailoğlu, açıklamasında, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona yaklaşıldığını bildirdi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde 87 tabliyeden 81'inin montajının bitirildiğini ifade eden Karaismaioğlu "1915 Çanakkale Köprüsü'nün de bünyesinde yer aldığı Malkara-Çanakkale Otoyolu, tamamlandığında İstanbul'u Çanakkale'ye ve sonrasında Kuzey Ege'ye bağlayacak olup, ülkemizin prestij projeleri arasında yer almaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, asma köprü ve otoyol güzergahında proje çalışmalarının devam ettiğine dikkati çekerek, Avrupa ve Asya ankraj bloklarında imalatların yüzde 99'unun tamamlandığını kaydetti.

Bakan Karaismailoğlu, çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Fabrikada, tabliye panel ve blok imalatları tamamlandı. Bugüne kadar, orta açıklıkta 43 adet, yan açıklıklarda 38 adet olmak üzere olmak üzere toplamda 81 adet tabliye bloğunun montajı bitirildi. Montajları tamamlanan tabliye bloklarındaki kaynak çalışmalarına devam ediliyor. Toplamda 87 tabliye montajı yapılacak. Son 6 tabliyenin montajının da kısa sürede bitirilmesi planlanıyor." (AA)