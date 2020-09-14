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Bakan Karaismailoğlu: 21 Aralık'ta Kuzey Marmara Otoyolu'nu tamamlamış olacağız

14 Eylül 2020 13:41

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun yapımının devam ettiğini belirterek ''Bu hafta sonu 5'inci kesimini tamamlıyoruz. 21 Aralık'ta da 6'ncı kesimiyle birlikte Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamını tamamlamış olacağız'' dedi.

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