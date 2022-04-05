Bakan Karaismailoğlu: 2053'te otoyol ağımızı ise 8 bin 325 kilometreye yükselteceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2053 yılı ulaştırma hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen, "Ulaştırma ve Lojistik Master Planı - Ulaştırma 2053 Vizyonu Lansmanı"nda konuşan Karaismailoğlu, "2053'e geldiğimizde bölünmüş yol ağımızı 38 bin 60 kilometreye, otoyol ağımızı ise 8 bin 325 kilometreye yükselteceğiz" dedi. Türkiye'de var olan otoyol uzunluğu 3 bin 523 kilometre.

2003-2021 yılları arasında ulaştırma ve haberleşme alanlarına 172 milyar dolardan fazla yatırım yapıldığını belirten Karaismailoğlu, "Bundan sonra da 2022’de başlamak üzere 2053’e kadar 198 milyar dolar yatırım yapacağız. 2053 yılına kadar GSYH katkımız 1 trilyon doları bulacak. Üretime katkımız ise 2 trilyon dolar ile yatırım bedelinin yaklaşık 10 katını kazandıracaktır. İstihdama katkısı ise 2053 yılında 28 milyon kişiye ulaşacaktır." diye konuştu.