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Ekonomi

Bakan Fikri Işık: Kopya iddialarını kesinlikle reddediyoruz

Sosyal medyada, Bakan Fikri Işık'ın tanıttığı 'yerli' otomobilin Cadillac BLS'yle aynı olduğuna yönelik eleştiriler gelmişti

14 Ekim 2015 19:29

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, "yerli otomobilin Cadillac BLS'yle neredeyse aynı olduğu" iddialarının ardından bir açıklama yaparak, kopya iddialarını kesinlikle reddettiklerini söyledi.

İHA'nın haberine göre; Bakan Işık, fikrü mülkiyet haklarının geldiği noktaya işaret ederek; “Hiç kimsenin bir başka aracı kopya etmesi mümkün değil. Kopya iddialarını kesinlikle reddediyoruz. Güçlü bir işbirliği çalışmamız var. Önümüzdeki süreçte bunun detaylarını belki Sayın Başbakanımız bizzat ben sizlere açıklayacağız" dedi.

Işık, "Sadece bir yerli otomobilimiz olsun anlayışında değiliz. Aynı zamanda otomotiv teknolojisinin gittiği noktada Türkiye’nin bu defa treni kaçırmaması üzerine kurulu bir anlayışımız var" ifadelerini kullanarak,  Türk markasıyla dünyaya önemli bir aracı sunacaklarını söyledi.

Fikri Işık, yerli otomobil olarak lanse edilen aracın Cadillac BLS ile birebir aynı olan platformunu ise satın aldıklarını belirtti ve bu durumu "Platform olmadan bir şeyi sıfırdan 2020 teknolojisine aktaramazsınız" diyerek açıkladı.

Bakanı Işık'ın bahsettiği platform General Motors'a ait Epsilon platformu. Aynı haberde yerli otomobilin yayınlanan videosundaki aracın da yine aynı platform üzerine üretilen Saab 9-3 olduğu bilgisine yer veriliyor.

Bakan Işık, dün yerli otomobili tanıttıktan sonra sosyal medyada bu aracın Cadillac BLS'yle aynı olduğunu iddia edilmiş ve iki araç arasındaki benzerliği fotoğraflarla gösterilmişti.

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