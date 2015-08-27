Bakan Işık: Yerli üç otomobil yapıldı; bizzat ben de gördüm, hatta test ettim

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, yerli otomobile ilişkin 3 prototipin şu anda TÜBİTAK'ta hazır olduğunu ve test çalışmalarının başladığını bildirdi. Işık, yerli otoyu bizzat denediğini söyledi.

Bilim , Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Bakanlıkta düzenlenen Türk Tasarım Danışma Konseyi 12. Toplantısı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun yerli otomobil konusunda gelişmelerin ne durumda olduğunu sorması üzerine Işık, "3 tane prototip şu anda TÜBİTAK'ta hazır ve test çalışmaları dün itibarıyla başladı" dedi. Dün TÜBİTAK Gebze yerleşkesindeki Marmara Araştırma Merkezi'nde (MAM) bulunduğunu anlatan Işık, şunları kaydetti:

'Bizzat denedim'

"Araçları bizzat ben kendim de gördüm, hatta test ettim. Şimdi TÜBİTAK'ın kendi yaptığı gelişmeler, bu araçlara uygulanacak. Bugüne kadar otomobildeki TÜBİTAK'ın birikimi bu araçlar üzerinde uygulanacak. Her alanda bu prototiplerin geliştirilerek, 2020 öncesinde inşallah başta ülkemiz kullanıcısı olmak üzere bütün dünya kullanıcılarına olabilecek en iyi, en uygun ve en ekonomik şartlarda sunulması için çalışma yürüyecek. Şu anda 4 prototipin 3'ü hazır, testler başladı. İnşallah önümüzdeki günlerde bazı fotoğrafları sizlerle paylaşabiliriz."

Işık, bir Türk markasının 2020'den önce dünya yollarına yeni teknolojiyle çıkması için yapılan çalışmaların programa göre büyük bir kararlılıkla ve hızla yürüdüğünü ifade etti.

Dördüncü prototiple ilgili bazı değişiklikler yapıldığını belirten Işık, "Özellikle bizim arzu ettiğimiz teknolojiyle, elimize gelmesi noktasında da bazı çalışmalar yürüyor. O da zannediyorum bir-iki ay içinde gelmiş olur" şeklinde konuştu.