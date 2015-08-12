'Yerli otomobil Zafer Bayramı'nda görücüye çıkacak'

Yerli otomobile ilişkin yol haritası netleşti. Araçta kullanılacak cihazların yazılım ve donanım çalışmaları bitti. Ağustos ayı sonuna kadar binek modellerin tanıtımı gerçekleştirilecek. Bakanlık kaynakları 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın olası tanıtım tarihlerinden birisi olabileceğini belirtiyor.

Otomotiv test merkezi bulunan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde (MAM) tanıtımı yapılması beklenen otomobiller orta-üst segment olacak. Star'ın haberine göre yakıt olarak yüzde 100 elektrikli olan modelin yanı sıra benzin-dizel yakıt seçeneği de bulunacak. Benzinli olan jeneratörle elektrik üretecek. Araçlarda şanzıman ve dişli kutusu olmayacağı için elektrikli teknoloji ile sürtünme olmayacak. Menzili artırılmış elektrikli otomobilde benzin yakılıp elektrik üretileceği için tüketim ekonomik olacak. 100 kilometrede 2 litre benzin tüketimi öngörülüyor. Ocak 2016'da toplam 4 segmentte 16 aracın test filosunda olması planlanıyor. 2016 sonuna kadar ise 30-40 araçlık filonun hazırlanması öngörülüyor.

2019'da seri üretim yapılacak

Güvenliğin ön planda tutulduğu araçlar dünyanın bu alanda ismi bilinen (Honda, Volvo, Mercedes vb.) ile güvenlik açısından yarışabilecek seviyede olacak. Uluslar arası tüm testlerin yapılacağı otomobiller akredite olacağı için ihracat imkanı da bulunuyor. Komşu ve çevre ülkeler başta olmak üzere ihracatında planlandığı araçların testlerinin 2 yılın üzerinde sürmesi bekleniyor.

2019 yılından itibaren ise seri üretim süreci başlayacak ve halk yerli otomobile binmiş olacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen test çalışmalarının tamamlanmasının ardından özel sektör üretimi gerçekleştirecek. Orta ve üst segment olarak tasarlanan yerli otomobiller muadillerine göre daha ucuz olacak. Kamuda kullanılan makam araçlarında da yerli otomobillerin kullanılması planlanıyor.

Ağustos ayı sonuna kadar tanıtımının yapılacağı yerli otomobillerin üç önemli özelliği olacak. Az yakması, elektrikli olması ve üst düzey güvenlik yerli otomobilin şifresi olarak kabul ediliyor. Ağustos ayının sonuna doğru tanıtımının yapılmasının planlandığı otomobillere ilişkin takvim henüz netleşmiş değil.

Bakanlık kaynakları 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın olası tanıtım tarihlerinden birisi olabileceğini belirtiyor. Üst düzey protokolün programlarına göre farklı bir tarihinde gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Tanıtıma yerli otomobil konusuna özel önem veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması bekleniyor. Tanıtımı yapılacak test araçlarının isminin de toplantıda açıklanabileceği belirtiliyor.

Suv'un tanıtımı eylülde

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Işık, yerli otomobil çalışmalarına ilişkin, binek modellerin bu ay içinde tanıtılacağını, SUV modelinde ise menzil uzatma kitine ilişkin ek çalışma yapıldığını, bu nedenle söz konusu modelin tanıtımının eylülde gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

Işık, SUV modelin menzil uzatma kitine ilişkin ek çalışma yapıldığını, bu nedenle de söz konusu modeli eylülde tanıtacaklarını kaydetmişti. Işık, 30-40 araçlık filonun hazırlanacağını belirterek her türlü arazi testinin yapılacağını ve sonrasında ise seri üretime geçileceğini bildirdi.