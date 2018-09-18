Bakan Hulusi Akar, ifadeye çağrıldı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü’ndeki darbe faaliyetine katıldığı iddia edilen 486 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Dava kapsamında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da ifadeye çağrıldı.

Sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından davaya bakan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, mağdur ve müştekilerin ifadesini almaya başladı. Mahkeme bu kapsamda, bazı kritik isimlerin beyanlarının alınması için çağrı kâğıdı çıkardı.

Mahkeme, dönemin Genelkurmay Başkanı olan Milli Savunma Bakanı Orgeneral Hulusi Akar’a, 21 Eylül günü saat 09.30’da mağdur sıfatıyla beyanının alınması için çağrı kâğıdı çıkarırken, yine mağdur sıfatıyla dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal’ı 20 Eylül günü dinlemek için davet etti. Mahkeme Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz ve eski Muharip Hava Kuvveti Komutanı, emekli Korgeneral Mehmet Şanver’in de müşteki sıfatıyla 20 Eylül günü beyanlarının alınmasına karar verdi.

Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı’nın işgal edilmesine ilişkin 221 sanığın yargılandığı davaya bakan Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi de aralarında Akar’ın da bulunduğu bazı isimleri beyanlarının alınması için davet etmişti. Ancak Akar, o dönemde ‘devam eden Afrin operasyonu gerekçesiyle’ duruşmaya katılmayacağını bildirmişti.