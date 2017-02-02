Bakan hükümeti protesto amacıyla istifa etti

Romanya’da Ticaret Bakanı lorin Jianu, hükümetin yolsuzlukla mücadele yasasında değişiklik öngören kararnamesini protesto amacıyla perşembe günü istifasını sundu. Bakanlık görevinden ayrıldığını duyuran Jianu, "buna vicdanının el vermediğini" duyurdu. Jianu, Facebook sayfasında yaptığı açıklamada hükümetin "hatasını düzeltme ahlakına" sahip olduğunu umduğunu kaydetti. Jianu, çocuğuna gelecekte "babasının bir korkak olduğu ve razı olmadığı kararların alınmasında payı olduğu“ gibi bir açıklama yapmak zorunda kalmamak için istifa ettiğini duyurdu.

Hükümetin tartışmalı kararnamesi, çarşamba akşamı Romanya’da komünizmin çöktüğü dönemden bu yana en büyük protesto gösterilerine yol açtı. Yerel medya haberlerine göre ülke genelinde yaklaşık 300 bin kişi dondurucu soğuğa rağmen sokaklara çıktı. Sadece başkent Bükreş’te en az 100 bin kişilik kalabalık söz konusu kararnameyi protesto etti.

Tartışmalı kararname neler içeriyor?

Romanya’nın sosyalist-liberal koalisyon hükümeti salı günü ceza yasasında değişiklik yapılmasını ve birçok dosyanın suç kapsamından çıkarılmasını öngören tartışmalı kararnameye imza atmıştı. Kararname, yargıya yolsuzluk davalarının takibine ilişkin kısıtlamalar getiriyor ve sadece zararı 44 bin euroyu aşan görevi kötüye kullanma suçunun hapisle cezalandırılmasını öngörüyor. Hükümet bunun yanı sıra 5 yıldan az bir süre hapis cezasına çarptırılanlara af getirilmesini öngören bir yasa tasarısını da Meclis’e sundu. Söz konusu aftan aralarında yolsuzluk nedeniyle hapiste bulunan birçok politikacının da bulunduğu yaklaşık 2 bin 500 mahkûmun yararlanacağı tahmin ediliyor.

Yasayı eleştirenler bu düzenleme ile özellikle koalisyon ortağı Sosyalist Parti'nin (PSD) Genel Başkanı Liviu Dragnea'nın korunmasının amaçlandığını ileri sürüyor. Dragnea görevin kötüye kullanılmasına yardım etmekten 25 bin euro zarara yol açmakla suçlanıyor.

Tartışmalı kararname uluslararası tepkilerin yanı sıra Romanya Devlet Başkanı Klaus Iohannis tarafından da sert bir dille eleştirildi. AB’nin en yoksul ülkesini beş yıllık görev süresi içerisinde yolsuzluktan arındırma sözü ile iktidara gelen Devlet Başkanı, çarşamba günü yaptığı açıklamada bir "skandal" dan bahsetti.

Göreve başlayalı bir ay bile olmayan Sorin Grindeanu Başbakanlığındaki hükümetin çıkardığı kararname, ülkede Yüksel Mahkeme, Başsavcılık ve Yolsuzlukla Mücadele Kurumu tarafından da eleştiriliyor.

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afp/dpa, BD/GA