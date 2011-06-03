-BAKAN HIZLI TRENİ TEST ETTİ ANKARA/KONYA (A.A) - 03.06.2011 - Ulaştırma Bakanı Mehmet Habib Soluk, Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattındaki ticari deneme seferine katıldı. Ankara Garından hareket eden YHT'nin deneme seferine, Bakan Soluk'un yanı sıra Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Vekili Talat Aydın, TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, TCDD bürokratları, yüklenici firma temsilcileri ve basın mensupları katıldı. Ticari deneme seferinde 287 kilometre hıza ulaşan YHT, Ankara-Konya arasını 90 dakikada tamamladı. Ulaştırma Bakanı Soluk, Konya Garına gelişinde, 1894 yılında inşa edilen ve kısa süre önce restore edilerek VIP Salonuna dönüştürülen binada incelemelerde bulundu. Yaklaşık 5 yıl önce temeli atılan Ankara-Konya YHT hattının Ankara-Polatlı arasındaki kesimi, Ankara-İstanbul YHT projesinin içerisinde bulunuyor. Alt ve üst yapı işlerinin tamamlanmasının ardından Polatlı-Konya arasında teknik deneme seferleri Aralık ayında başlatılırken, yolcu taşımaya yönelik saatte 250 kilometre hızla ticari deneme seferlerinin ilki önceki gün gerçekleştirildi. Elektrifikasyon, sinyalizasyon testleri tamamlanan hattın yol ölçümleri de sorunsuz şekilde yapıldı. Tamamen Türk firmalarınca projelendirilen, yerli müteahhit ve mühendislerce yapılan hat, dünyanın en kısa sürede inşa edilen hızlı tren hattı olma özelliğini taşıyor. Bu hat aynı zamanda dünyada kilometre başına maliyeti en düşük YHT olarak da tanımlanıyor. Ankara-Konya YHT hattı 1 milyar TL'ye mal oldu. Hattın test sürüşlerini denetleyen ''Italcertiter'' yetkilileri, bu hat için ''en konforlu ve kaliteli YHT hattı'' değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca Eskişehir-Konya arasında da YHT seferleri başlatılması için çalışmalar sürdürülüyor. Bu yıl içerisinde bu hatta da seferlere başlanması planlanıyor. Çevre dostu olması ve düşük enerji maliyeti açısından önemli yer tutan YHT'ler, Ankara-Konya arasını 500 TL'lik enerji maliyeti ile kat ediyor. Böylece Ankara-Konya arasında koltuk başına 1.5 TL maliyetle sefer yapılıyor. Öte yandan, tüm dünyada demiryolu haberleşmesinde kullanılan GSM-R sistemi bu hatta da kuruluyor. TCDD Genel Müdürlüğü personelinin trenlerle kumanda merkezi haberleşmesinde kullandığı bu sistem sayesinde kesintisiz iletişim sağlanacak. Sistem, talep edilmesi halinde Ankara-Konya YHT hattında kesintisiz iletişim sağlamak isteyen GSM operatörlerine de kullandırılacak.