Bakan Gürcan: "Aile Bakanlığı dua bakanlığıdır!"

Seçim hükümetinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşen Gürcan, göreve gelmesinin ardından memleketi Burdur’a ilk resmi ziyaretini yaptığı sırda yaptığı açıklamada, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı toplumun bakıma muhtaç, dezavantajlı gruplarına hizmet görevini üstlenmiş bir bakanlık. Bu anlamda hayır ve dua bakanlığıdır aslında. Eğer işimizi iyi yaparsak çok dua alacağımız muhakkak" dedi.

İlk olarak şehitliği ziyaret eden Bakan Gürcan’ı, Vali Hasan Kürklü, Garnizon Komutanı Albay Tayfun Dündar, Belediye Başkanı CHP’li Ali Orkun Ercengiz, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz ve diğer protokol üyeleri karşıladı. Bakan Gürcan’ı karşılayanlar arasında ağabeyi Erkan Gürcan ile amcaoğlu Ünal Gürcan da yer aldı. Bakan Gürcan ağabeyini görünce sarılarak, hasret giderdi. Burada şehitlik özel defterini imzalayan Bakan Gürcan, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın toplumun bakıma muhtaç, dezavantajlı gruplarına hizmet görevini üstlenmiş bir bakanlık olduğunu vurgulayan Bakan Gürcan, “Bu anlamda hayır ve dua bakanlığıdır aslında. Eğer işimizi iyi yaparsak çok dua alacağımız muhakkak. Bakanlık olarak biz hep ’önce insan’ diyoruz, ’insana hizmet’ diyoruz. Halka hizmet, hakka hizmettir. İnsan ve aile odaklı hizmetler üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.