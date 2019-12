-BAKAN GÜNEŞ'TEN "EYLEMSİZLİK" YORUMU MALATYA (A.A) - 22.06.2011 - İçişleri Bakanı Osman Güneş, Tunceli'de iki polisin şehit edilmesiyle ilgili olarak ''Terör örgütünün eylemsizliği diye bir şey söz konusu olamaz'' dedi. Şehit olan iki polisin cenaze törenine katılmak üzere Malatya'ya gelen Bakan Güneş, Vali Ulvi Saran'ı ziyaret etti. Güneş, ziyarette yaptığı konuşmada, haince bir saldırı sonucu görevini ifa etmeye çalışan iki polis memurunun şehit olmasının üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti. Terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Güneş, ''Maalesef hukuki yollardan hak arama ya da görüş ve düşüncelerini ifade edebilme yolu dururken Türkiye artık bugün her türlü hak ve hürriyetin geri getirildiği ve kullanıldığı özgürlüklerin ülkesi olmuşken birtakım ilkel metotlarla ve haince saldırılarla birtakım kötü güçler güvenlik güçlerimizi şehit ediyor'' diye konuştu. Güvenlik birimleri olarak her zaman kandan beslenen ve kan üzerinden sözde emellerine ulaşmaya çalışan bu tür mihraklarla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Güneş, hukuk çerçevesinde kararlılığın devam edeceğini kaydetti. Bakan Güneş, şunları kaydetti: ''Sayın Başbakanımız bunu her fırsatta dile getiriyor. Hükümetimizin bu konudaki kararlılığı açıktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir. Terör örgütünün eylemsizliği diye bir şey söz konusu olamaz. Bunlar ellerine geçen her fırsatta güvenlik güçlerine karşı, vatandaşlarımızı taciz etme konusunda olsun her türlü hainliği yapıyor. Bu büyük bir aldatmacadır. Bu bir terör örgütüdür. Teröristler her zaman tabiatlarına uygun olanı yaparlar. Biz de devlet ve hükümet olarak her zaman buna mukabil tedbirleri almaya devam ediyoruz. Devlet olduğumuz için hukuk çerçevesinde kararlılığımızı sürdürüyoruz.''