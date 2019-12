-BAKAN GÜNEŞ'E İLK SORU DSP'DEN TBMM (A.A) - 09.03.2011 - DSP İstanbul Milletvekili Jale Ağırbaş, İçişleri Bakanı Osman Güneş'e Ankara'da kar yağışıyla ilgili gereken tedbirlerin neden alınmadığını sordu. Ağırbaş, bugün yemin ederek görevine başlayan İçişleri Bakanı Güneş'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi. Meteorolojinin kar yağışı uyarılarına rağmen Ankara Büyükşehir Belediyesinin gereken tedbirleri almadığını, birçok ana arterde ve caddede trafiğin durduğunu, toplu taşıma araçlarının çalışamaz hale geldiğini ifade eden Ağırbaş, gereken tedbirlerin neden alınmadığını sordu. Belediyenin ''Tuzlama ve kürüme çalışmasında yetersiz kalmasının'' sebebini soran Ağırbaş, ''Türkiye'nin başkentinde hayatı durma noktasına getiren, vatandaşları çileden çıkaran bu türden tabloyla tekrar karşılaşmamak için ne gibi tedbirler alınmasının öngörüldüğü'' sorusuna yanıt istedi. -GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI- Güneş, TBMM Genel Kurulu'nda yemin ettikten sonra kuliste gazetecilerin sorularını yanıtladı. Güneş, "İlk icraatınız ne olacak?" sorusuna, "En önemli görevimiz, ülkemizi güvenli bir ortam içinde seçime götürmektir. Biz de tevdi edilen bu emaneti en iyi şekilde yerine getirmek için her türlü tedbiri alacağız, elimizden geleni yapacağız. İnşallah bu ara dönemi atlatıp, ülkemizi seçime götürüp, emaneti zamanı gelince de tevdi edeceğiz" dedi. Bir gazetecinin "terör örgütünün seçime gidilirken açıklamaları oluyor. Ne öngörüyorsunuz?" sorusuna Güneş, "Devletin her türlü şartlara karşı alacağı tedbirler vardır. Ne gerekiyorsa o yapılır" karşılığını verdi. Güneş, "Şimdiden bir öngörünüz var mı? Ekstra bir önlem olabilir mi?" sorusu üzerine, "Bu dönemin çok huzurlu geçeceğini düşünüyorum. Öyle temenni ediyorum, öyle umuyorum. Herhangi bir olumsuzluk öngörmüyoruz, düşünmüyoruz. Ama her türlü ihtimali de hesaba katarak, her türlü tedbiri de noksansız almaya devam edeceğiz" diye konuştu.