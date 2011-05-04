-BAKAN GÜNAY'IN TEMPOSUNA AYAK UYDURAMADILAR MARMARİS (A.A) - 04.05.2011 - Özel bir helikopterle Marmaris'in İçmeler beldesine gelen Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, kendisini karşılayanlarla birlikte İçmeler Belediyesine kadar yürüdü. Yaklaşık 3 kilometre yürüyen Bakan Günay'ın temposuna beraberindekilerin ayak uydurmakta güçlük çektiği görüldü. Bakan Günay, Muğla'nın Marmaris ilçesinin İçmeler Beldesi'ndeki Martı Otel'de düzenlenen AK Parti'ye katılım töreninde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 14 Ağustos'ta 10. yılını dolduracağını belirterek, ''Genç bir parti olmamıza rağmen şimdiye kadar görülmemiş bir şekilde her katıldığımız seçimde halkın desteğini artırarak kazandık. Hiçbir siyasi partinin elde edemediği bu başarının arkasında yatan, AK Parti'nin eski siyasi anlayışı, kamplaşmaları çöp sepetine atarak tarihe gömmüş olmasıdır'' yorumunu yaptı. AK Parti'nin eski siyaset anlayışının dibe vurduğu bir dönemde ortaya çıktığına ve milletin desteğini aldığına işaret eden Günay, ''Biz tabelasında yazan değil, gerçekten bir halk hareketiyiz. Milletin aklı, ona akıl vermeye çalışanlardan daha isabetli kararlar veriyor. Bunu anlamadılarsa, 12 Haziran'da bir kez daha anlatacağız'' diye konuştu. -8 YILDA 15 MİLYON TURİST- Konuşmasında, Türkiye'nin AK Parti iktidarı döneminde turizmde elde ettiği başarılara da değinen Ertuğrul Günay, ''İktidara geldiğimizde Türkiye'nin 20 yıla yakın bir turizm deneyimi vardı. Bütün teşviklere ve tahsislere rağmen yılda gelen turist sayısı 13 milyondu. Yaşanan krizlere rağmen geçen yıl 28,6 milyon turisti ağırladık. Yani turist sayısının üzerine 8 yılda 15 milyon kişi daha koyduk. Bu yılki hedefimiz ise 30-32 milyon arası turist ağırlamak'' ifadelerini kullandı. Günay, çok güzel bir vesileyle yaklaşık 30 yıl aradan sonra Marmaris'in İçmeler beldesine geldiğini anlatarak, ''Türkiye bu sürede sıkıntılı günler gördü. Son yıllarda çok şükür iyi günler de yaşamaya başladı. Türkiye'nin en olgun ve başarılı belediye başkanlarından birini partimizin saflarına katmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz'' dedi. Konuşmasının ardından Bakan Günay, AK Parti'ye katılan İçmeler'in DP'li Belediye Başkanı Zeki Eren ve 4 belediye meclis üyesine rozetlerini taktı. -ÇAY BAHÇESİNDE MOLA- Özel bir helikopterle Marmaris'in İçmeler beldesine gelen Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, kendisini karşılayanlarla birlikte İçmeler Belediyesine kadar yürüdü. Yaklaşık 3 kilometre yürüyen Bakan Günay'ın temposuna beraberindekilerin ayak uydurmakta güçlük çektiği görüldü. Yürüyüş güzergahında bulunan ve Martı Grubu tarafından 49 yıllığına kiralanan Maliye Kampı'nı ziyaret eden Günay, yolda karşılaştığı turistleri selamlayarak ''iyi tatiller'' diledi. İçmeler Belediyesinin yakınlarındaki bir çay bahçesinde oturan Günay'a çay ikram edilirken, verilen bu molayı su içerek değerlendirenlerin yorgunlukları yüzlerine yansıdı. AK Parti'ye katılım töreninde AK Parti Muğla Milletvekili Yüksel Özden, AK Parti Muğla milletvekili adayları ve belediye başkanları ile vatandaşlar hazır bulundu.