-BAKAN GÜNAY'IN TATİL TERCİHİ KARADENİZ ANKARA (A.A) - 15.07.2010 - Bugüne kadar Türkiye'de gitmediği kent kalmayan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, tatil sezonunda Amasra ile Sinop arasını karayolu ile gezmeyi planlıyor. Bakan Günay, 'bu yıl ki tatil planına' ilişkin sorusu üzerine, eskiden bu yana gezmeyi seven bir insan olduğunu ifade ederek, ''Araba kullandığımdan bu yana nerede bir sarı levha, nerede arkeolojiyle, tarihle, doğayla ilgili bir özellik gördüysem oraya mutlaka uğramışımdır'' dedi. Karadenizli olmasına rağmen Amasra ile Sinop arasını karayoluyla gezmediğini anlatan Bakan Günay, şöyle konuştu: ''Çok güzel bir sahil ama yol koşulları hala çok iyi değil. Bu yaz bir program yapmıştım 16'sında Kurucaşile'de bir şenliğe gidecektim ve oradan Sinop'a kadar devam edecektim fakat 17'sinde mutlaka İstanbul'a dönmem gerekiyor. Tamamlayabilecek miyim bilmiyorum? O sahili oradaki ilçeleri sahilden geçmedim onun dışında Türkiye'de Hakkari'nin, Van'ın, Ağrı'nın birçok bölgesine geçmiş yıllardan beri batıyı saymıyorum defalarca gittim. Bazen bir dağ başında bir dereceğin menderesler çizerek aktığını görüyorsunuz, bir küçük ağaç kümesinin altında oturmak bile çok keyifli olabilir. Tüm bunlar galiba tatil özleminde olan bir insanın duyguları. Tatil konusunda kaptırıp yarım saat konuşabilirim. Şimdilik Temmuz başı itibariyle pek tatil yapamadım.'' Türkiye'nin her tarafında görülmesi gereken çok güzel yerler olduğuna değinen Bakan Günay, ''Yaz içindeki siyasi gelişmelere göre, ya Ramazan ayı içinde ya da hemen referandumdan sonra bir küçük tatil planlıyorum. Ama benim tatillerim yine çevredeki ören yerlerini, müzeleri, çevrede yapılacak olan sahil düzenlemelerini gezmekle geçiyor bundan hiç şikayetçi değilim. Oraları gezerken yorulmuyorum'' diye konuştu.