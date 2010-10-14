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Yaşam

BAKAN GÜNAY'IN KEDİ SEVGİSİ İSTANBUL (A.A)

14 Ekim 2010 19:29

-BAKAN GÜNAY'IN KEDİ SEVGİSİ İSTANBUL (A.A) - 14.10.2010 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, ''İtalya 2010 Ulusal Turizm Konferansı''na katılmak üzere bu ülkeye gitti. Günay, hareketinden önce Atatürk Havalimanı VIP Salonu girişinde gördüğü bir kedi yavrusunu yanına getirterek bir süre sevdi.  THY'ye ait uçakla Milano'ya hareket eden Günay'ı, Atatürk Havalimanından İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Aydın uğurladı. Bakan Günay, ''Turizm: Sektörün Gelişmesi ve Ülkenin Büyümesi İçin Stratejilerin Paylaşılması'' temasıyla düzenlenen konferansın ''Diğer Ülkelerde İtalya ile Turizm Alanında İşbirliğinin Artırılması İçin Benimsenen Stratejiler'' konulu uluslararası oturumda konuşma yapacak. Konferansa, Türkiye'nin yanı sıra Hindistan, Rusya Federasyonu, Çin, Bulgaristan, Fransa, Portekiz, Macaristan, Hırvatistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Monako ve San Marino'dan bakanlar da katılacak. Bu arada Günay'ın, hareketinden önce Atatürk Havalimanı VIP Salonu girişinde gördüğü bir kedi yavrusunu yanına getirterek bir süre sevdiği öğrenildi. 

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