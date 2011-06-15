-BAKAN GÜNAY'DAN 'YIPRANMA HAKKI' SÖZÜ İZMİR (A.A) - 15.06.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay gazetecilerin yıpranma hakkına ilişkin, ''Yıpranma tazminatı bu meslek için düşünülmezse hangi meslek için düşünülebilir? Parlamentoda böyle bir öneriye içtenlikle sahip çıkarım''dedi. Günay, AK Parti İzmir İl Başkanı Ömer Cihat Akay, İzmir'den milletvekili seçilen Ali Aşlık, İlknur Denizli, Mehmet Tekelioğlu, Rifat Sait ile Balçova Termal Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. AK Parti'nin projelerini kamuoyuna ileten gazetecilere ve seçim sürecinin barış içinde geçmesine katkı sağlayan güvenlik görevlilerine teşekkür eden Günay, ''Oldukça zor ve yorucu bir dönemi geride bıraktık. Bu dönemi mümkün olduğu kadar uygar bir diyalog içinde geçirmeye çalıştık. Toplumu gerginleştirme çalışmaları karşısında tahammüllü davranmaya çalıştık'' diye konuştu. İzmir'de AK Parti'nin oylarını artırdığını ifade eden Günay, şunları söyledi: ''1. bölgede anamuhalefet partisi çok iddialıydı. İkinci bölgede de oylarımızı yükselttik. İzmir genelinde beklediğimiz gibi hem oy hem milletvekili artışı sağladık. Yerel seçimlerde çok açılmış olan makası, çok makul ölçeğe getirdik. 2009 seçimlerinde aramızdaki fark İl Genel Meclisi'nde 450 bine çıkmış, büyük fark olmuştu. Daha önce 11 ilçe belediyesi bizim partimizdeyken Bayındır ve Tire hariç tamamı CHP'ye geçmişti. Bu da İzmir'in bir siyasi görüşün kalesi olduğuna dair şehir efsanesini ortaya çıkarmıştı. Biz böyle bir psikolojik eşikle yola çıktık. Aramızdaki fark şimdi 150 bine indi. İzmir'in birinci partisi gelecek seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi olabilir.'' Ertuğrul Günay, İzmir'de birinci parti olabilmek için mevcut siyasi üslubu sürdüreceklerini ve verdikleri sözleri yerine getireceklerini belirtti. CHP'nin bazı ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz etmesini de değerlendiren Günay, ''Birkaç oy değişebilir ama sonucun değişeceğini sanmıyorum'' dedi. Basın mensuplarının sorusu üzerine CHP'deki tartışmalar hakkında açıklama yapmak istemediğini de söyleyen Günay, ''Sandık açıldıktan sonra seçim sürecini kapatır, hizmete koşarız. Bazı siyasi partiler kendi içlerindeki meselelere yöneliyor. Bizim farkımız bu'' diye konuştu. -GAZETECİLERİN YIPRANMA HAKKI- Ertuğrul Günay, yeni dönemde gazetecilerin yıpranma hakkına ilişkin düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruyu da şöyle yanıtladı: ''Böyle bir öneriyi destekleyeceğimi söylemiştim ben. Bu konuda basın kuruluşlarından gelen önerileri desteklerim. Ben basın mesleğinin ne kadar zahmetli olduğunu biliyorum. Eşim uzun süre Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün hukuk müşavirliğini yaptı. Aileden biri basın sektörünün içinde. Yılbaşı gecesi benim çocuğum nöbet tuttu. Gittim çocuğumu ziyaret ettim. Sabah saat 06.00'da kalkıp işe gittiği zamanı biliyorum. Arazide koşturmuyordu ama ne kadar zahmetliydi. Bu görevi arazide yapan ve canını yitirenler var. Yıpranma tazminatı bu meslek için düşünülmezse hangi meslek için düşünülebilir? Parlamentoda böyle bir öneriye içtenlikle sahip çıkarım.''