-BAKAN GÜNAY'DAN TARKAN'A DESTEK İSTANBUL (A.A) - 03.09.2010 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun ''Allianoi Antik Kenti diye bir yerin olmadığı, bölgeyi bazı bilim adamı diye geçinenlerin meşhur olmak için uydurduğu'' yönündeki sözlerini, ''Sayın Bakan, amacını aşan bir şekilde düşüncelerini beyan etmiştir'' şeklinde değerlendirdi. Günay, ''İstanbul: Avrupa ve Akdeniz Kültürünün Köprü Şehri'' başlıklı konferansa katılmak üzere geldiği İstanbul Aydın Üniversitesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun, 'Alliaoni diye bir yer yoktur. Söz konusu bölgeyi bazı bilim adamı diye geçinenler, meşhur olmak için uydurmuştur' dediğini ve bu konudaki düşüncesini sorması üzerine, Günay, ''Sayın Bakan, amacını aşan bir şekilde düşüncelerini beyan etmiştir'' diye konuştu. Herkesin ortak gayesinin, Türkiye'nin bütün tarihsel doğal zenginliklerini korumaya çalışmak olduğunu belirten Günay, ''Sanatçı arkadaşlarımızın, aydınlarımızın duyarlılık göstermesi bizi tedirgin etmez. Aksine sevindirir. Aydınlar, sanatçılar bu topluma sahip çıkmazsa, bu toplumu kim aydınlatabilir? Ben bu duyarlılıkların artarak sürmesini temenni ediyorum'' dedi.