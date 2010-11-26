-BAKAN GÜNAY'DAN NAİPAUL SİTEMİ İSTANBUL (A.A) - 26.11.2010 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Nobel ödüllü İngiliz yazar V.S. Naipaul'un, kendisine yönelik eleştiriler nedeniyle İstanbul'da dün başlayan Avrupa Yazarlar Parlamentosuna katılmamasıyla ilgili, ''İsimler çağrıldıktan sonra sanki Türkiye'de yeteri kadar demokrasi, çağdaş ortam yokmuş gibi kanaatler ortaya çıkıyor. Sevindirici gelişme olmadı, daha dikkatli olunsaydı bu noktaya gelinmezdi'' dedi. Bakan Günay, Çırağan Kempinski'de düzenlenen ''Shopping Fest'' toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''V.S. Naipaul'un, Avrupa Yazarlar Parlamentosuna katılmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna Günay, ''Güzel gelişme olmadı. Bu işleri yaparken daha seçici olmak lazım'' karşılığını verdi. Bu gibi tartışmalara olanak vermeyecek şekilde toplantının tasarlanması gerektiğini ifade eden Günay, ''İsimler çağrıldıktan sonra sanki Türkiye'de yeteri kadar demokrasi, çağdaş ortam yokmuş gibi kanaatler ortaya çıkıyor. Sevindirici gelişme olmadı, daha dikkatli olunsaydı bu noktaya gelinmezdi'' diye konuştu. Bakan Günay, ''Üç generalin açığa alınmasına ilişkin ne söylemek istersiniz?'' sorusu üzerine de ''Türkiye'de yapılan iyi işler beni ilgilendiriyor. O işlerin karar vericileri kimlerse onlarla konuşun'' dedi.