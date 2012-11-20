Bakan Günay'dan Fazıl Say'a 'zırvalama' yanıtı

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, isim vermeden sanatçı Fazıl Say’ı ve kendisine karşı söylediği “Kes zırvalamayı” yanıtını eleştirerek, “İnanılmaz terbiye dışı, çok kaba yanıt aldım. Size saygıyla davranan kişiye küfür ederseniz, yaptığınız işi kim neye satsın. Kötü söz sahibine aittir” dedi.

Önceki gün Bakanlığının 2013 bütçesinin görüşmelerinde milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtlayan Günay, Say ile ilgili şunları söyledi: Bazen inanılmaz iyi niyetle söylediğim şeylerde inanılmaz terbiye dışı cevaplar alıyorum. Bana bir sanatçı arkadaşımızın ülkeyi terk etmek istediği söylendi. Ben ‘Bunca insan Türkiye’ye yerleşmeye çalışıyor. Türkiye o kadar güzel bir ülke ki. Sanatçı kırılgandır, muhaliftir, olur. Bir gönül kırgınlığı olabilir. Bunları telafi ederiz; ama kimse vatanından kopmamalı’ cevabını verdim. Çok kaba bir cevap aldım. Burda tekrar etmeyeceğim kadar kaba bir cevap aldım. Bir şey söylemiyorum, kötü söz sahibinindir.”