T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakan Günay'dan Fazıl Say'a 'zırvalama' yanıtı

Günay, 'Bir şey söylemiyorum, kötü söz sahibinindir' dedi

20 Kasım 2012 20:17

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, isim vermeden sanatçı Fazıl Say’ı ve kendisine karşı söylediği “Kes zırvalamayı” yanıtını eleştirerek, “İnanılmaz terbiye dışı, çok kaba yanıt aldım. Size saygıyla davranan kişiye küfür ederseniz, yaptığınız işi kim neye satsın. Kötü söz sahibine aittir” dedi.

Önceki gün Bakanlığının 2013 bütçesinin görüşmelerinde milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtlayan Günay, Say ile ilgili şunları söyledi: Bazen inanılmaz iyi niyetle söylediğim şeylerde inanılmaz terbiye dışı cevaplar alıyorum. Bana bir sanatçı arkadaşımızın ülkeyi terk etmek istediği söylendi. Ben ‘Bunca insan Türkiye’ye yerleşmeye çalışıyor. Türkiye o kadar güzel bir ülke ki. Sanatçı kırılgandır, muhaliftir, olur. Bir gönül kırgınlığı olabilir. Bunları telafi ederiz; ama kimse vatanından kopmamalı’ cevabını verdim. Çok kaba bir cevap aldım. Burda tekrar etmeyeceğim kadar kaba bir cevap aldım. Bir şey söylemiyorum, kötü söz sahibinindir.”

ETİKETLER

bakan günayfazıl sayzırvalamayanıt

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24