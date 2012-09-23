Bakan Günay'dan 'Balyoz' yorumu: Bereket versin ki nihai karar değil

Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, Balyoz davası ile ilgili kararı değerlendirirken, "İlk mahkemeler zaman zaman çok tartışmalı kararlar verebiliyor. Bereket versin ki bu nihai karar değil. Daha Yargıtay aşaması var" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Antalya'nın Demre İlçesi'ndeki Andriake ve Myra antik kentleri ile Noel Baba Müzesi'nde devam eden kazı ve restorasyon çalışmalarını inceledi.

İlk mahkemelerin zaman zaman çok tartışmalı kararlar verebildiğine dikkati çeken Bakan Günay, şöyle konuştu:

‘Nihai karar değil’

"Bereket versin ki nihai karar değil. Bu karar da öteki kararlar gibi Yargıtay’a gidecek. Yargıtay’ın verdiği karar, Yargıtay’ın verdiği kararın da hatta daha sonra birkaç aşaması var. Ondan sonra nihai bir karara bağlanacak.

‘Görüşlerimi Bakanlar Kurulu’na saklıyorum’

Bu konudaki görüşlerimi daha sonra çerçeveli olarak Bakanlar Kurulu’nda ifade edeceğim için daha fazlasını kamuoyunda söylemek istemem. Ama ben yargılanan her yurttaşımızın kendisine atılı suçtan masumiyetini kanıtlamasını ve beraat etmesini temenni ederim. Umarım ki bu sürecin sonunda, inşallah kamu vicdanını, hepimizi rahatlatan bir karar çıkar. Görüşlerimi esas itibariyle Bakanlar Kurulu’na saklıyorum."

‘Herkesin kendi işini yapması lazım’

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Antalya’nın Demre İlçesi’ndeki Andriake ve Myra antik kentleri ile Noel Baba Müzesi’nde devam eden kazı ve restorasyon çalışmalarını inceledi. Bakan Günay’a, Demre Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Demre Belediye Başkanı Demokrat Partili Süleyman Topçu, Myra Andriake Kazıları Başkanı Prof.Dr. Nevzat Çevik ve diğer yetkililer eşlik etti.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Günay, Andriake Antik Kenti restorasyonunda maskesiz çalışan işçilere sitem ederek, maskesiz çalışmamaları konusunda uyardı. Bakan Günay, ziyareti sırasında özel açıklamalarda bulundu.

Bakan Günay, Andriake Antik Kenti bölgesinde ’arkeopark’ ve ’kapalı müze’ yapmayı planladıklarını söyledi. Müze projesinin eylül ayı sonunda uygulama ihalesini başlatacaklarını kaydeden Bakan Günay, "Bu yıl içinde çevre düzenlemesiyle birlikte Likya Müzesi için kolları sıvayacağız. 2 yıl içinde burada Likya Müzesi’ni göreceksiniz" dedi.

‘Temsilcimiz değil’

Muğla’nın Milas İlçesi’ne bağlı Pınar Köyü’ndeki arkeolog 45 yaşındaki H.K.’nın evinde 888 adet tarihi eser ele geçirildiğinin hatırlatılması üzerine Bakan Günay, tutuklanan H.K.’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda görevli olmadığını söyledi. Milas ve çevresinde birçok kazı yürütüldüğünü anlatan Bakan Günay, "Bizimle birlikte pek çok kurum bu alanlarda bilimsel çalışma yapıyor. Bu kurumlar dışarıdan hizmet ve personel alımı yapıyor. Adı geçen kişi hakkında olumsuz duyumlar aldık. Bir süre önce bu kişinin bizimle ilgili bütün alanlarda çalışmasını engellemiştik. Jandarma da bir araştırma yaptı. Evinde izinsiz eserler ele geçirdi. Bu kişi katiyen bakanlığın temsilcisi değil" dedi.

‘Vatan haini’

Kamu malına el uzatan, toprak altı ya da toprak üstü zenginlikleri yurtdışına kaçırmaya çalışan kişileri ’vatan haini’ olarak nitelendiren Bakan Günay, "Bütün kamu kurumlarından bu kişilerin en acımasız biçimde üstüne varmasını istiyorum. Daha önce birkaç soygun olayına tanık olduk. Savcıları ziyaret ederek olayın en ince ayrıntısına kadar araştırılmasını istedim. Çünkü bir ören yerinde veya Türkiye’nin herhangi başka bir yerinde, işbirliği olmaksızın bir suç devamlılık kazanamaz. Bu işler organizedir ve iyi araştırmak gerekiyor" diye konuştu.

‘Antalya’nın yatak kapasitesi yeterli’

Ak Parti Antalya Milletvekili Sadık Badak’ın, Alanya-Manavgat Karayolu’nu kuzeye kaydırarak Antalya’da yeni bir turizm bölgesi oluşturulacağı yönündeki açıklamasını da değerlendiren Bakan Günay, Antalya’da yatak eksiği bulunmadığını belirtti. Antalya’nın doğusunda yeteri kadar yatak kapasitesi bulunduğuna işaret eden Bakan Günay, bu bölgede kültürel ve spor aktivitelerine ihtiyaç olduğunu vurguladı.