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Kültür-Sanat

Bakan Günay:AKM 2013'teki Cumhuriyet Bayramı'nda açıklacak

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Atatür Kültür Merkezi'nin (AKM) açılışında sona yaklaşıldığı müjdesini verdi

08 Temmuz 2012 13:03

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Atatürk Kültür Merkezi'nin 2013'ün Cumhuriyet Bayramı'nda hizmete açılacağını söyledi.
 
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Atatür Kültür Merkezi'nin (AKM) açılışında sona yaklaşıldığı müjdesini verdi.

Günay, "İnşallah 2013'ün Cumhuriyet Bayramı'nda açılışı yapacağız" dedi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen opera festivaline katılan Bakan Günay, burada bir konuşma yaptı.

Konuşmasında AKM'ye ilişkin tartışmalara değinen Günay, şunları kaydetti:

"Sudan ve siyasal nedenlerle yapılan bir müdahalenin ve bilinçsizce verilmiş bazı kararların sonucunda...

Yer teslimi yapılmışken, proje sahiplerinin yaptığı Avrupa çapında bir projeye ve bugünkü rakamlarla 90 milyon liralık bir kaynak da hazır iken bu başvuru nedeniyle gecikmişti.

Bunun acısını hep taşıdık. Önümüzdeki günlerde o mekanı (AKM) basınla birlikte gezeceğiz.

İnşallah 2013'ün Cumhuriyet Bayramı'nda, Cumhuriyet'in 90. yılında açılışını yapacağız."

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