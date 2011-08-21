-Bakan Günay'a ''Myra'' yüzüğü ANTALYA (A.A) - 20.08.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'a, Antalya'nın Demre ilçesinde sürdürülen Myra-Andirake kazılarına verdiği destekten ötürü ''Myra'' yüzüğü hediye edildi. Myra-Andirake Kazı Heyeti Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, Bakan Günay onuruna iftar daveti verdi. Prof. Dr. Çevik, iftar sonrası yaptığı konuşmada, kazıların 3 yıl önce Günay'ın desteğiyle başladığını belirterek, ''Biz bu yüzüğü 8 adet yaptırdık. Kazımıza 10 bin TL'nin üstünde katkı sağlayanlara takacağız. İlk yüzüğü Kültür ve Turizm Bakanımız Ertuğrul Günay'a takıyoruz. Çünkü kazımız kendisinin katkılarıyla 3 yılda çok büyük yol aldı'' dedi. Yüzükte Myra yazısının yer aldığını anlatan Çevik, ''Üzerinde Myra Artemis'i olan kazılarda bulduğumuz bir Myra sikkesinden yola çıkarak yüzüğü yatırdık. Ağacın içinden çıkan, doğayı temsil eden Mür (Mersin) ağacı var. Yüzüğün bir tarafında Kültür ve Turizm Bakanlığının amblemi, diğer tarafında Akdeniz Üniversitesinin amblemi yer alıyor. Bu kazımızı temsil eden bir yüzük. Diğer yedi bağışçımıza da önümüzdeki günlerde düzenleyeceğimiz bir törenle bu özel yüzükleri takacağız'' diye konuştu. Bakan Günay da Demre'nin tarih ve kültür turizminin önemli bir merkezi olma yolunda ilerlediğini belirterek, şunları kaydetti: ''Bu yıl Noel Baba Müzesi ve Myra Antik Kenti'ni bir milyonun üstünde kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz. Yılın 7 aylık döneminde, 2 antik ören yerini toplam 651 bin 562 kişi ziyaret etti. 3 milyon 101 bin 514 TL gelir elde edildi.'' Konuşmaların ardından Prof. Dr. Çevik, ''Myra'' yüzüğünü Bakan Günay'ın parmağına taktı.