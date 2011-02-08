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Yaşam

BAKAN GÜNAY'A İSRAİL'DEN DAVET TEL AVİV (A.A)

08 Şubat 2011 20:59

-BAKAN GÜNAY'A İSRAİL'DEN DAVET TEL AVİV (A.A) - 08.02.2011 - İsrail'in en önemli fuarlarından Uluslararası Akdeniz Turizm Fuarı Tel Aviv'de açıldı. Türkiye'nin de katıldığı fuarda tek bir Türk turizm ve seyahat acentesi yer aldı. Türk pavyonunu da ziyaret eden İsrail Turizm Bakanı Stas Mezeşnikov, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ı İsrail'e davet etti. Tel Aviv fuar alanında iki gün açık kalacak fuara 35 dolayında ülkeden yaklaşık 300 kurum ve firma katılıyor. Türk pavyonu, geçen yıl 31 Mayısta Mavi Marmara gemisine düzenlenen kanlı saldırıdan sonra iki ülke arasında yaşanan gerilime ve İsrail turizm Bakanı Mezeşnikov'un "Türkiye'ye gitmeyin" çağrılarına rağmen, yine de İsraillilerin ilgisinden uzak kalmadı. Fuarda Türk pavyonunda ziyaretçilere zeytinyağlı yaprak ve lahana dolması ile içli köfte ve aşure ikram edildi. İsrail'de önümüzdeki Nisan ayında Pesah (Hamursuz) Bayramında uzun bir tatilin olması, yeniden İsraillileri Türkiye'ye çekmek isteyen Türk Turizm Müşavirliğini de harekete geçirdi. Turizm Müşavirliği, Mart ayından itibaren İsrail çapında tanıtım faaliyetlerini yeniden başlatmayı planlıyor. Ülkedeki meslek sendikalarının da Pesah'ta çalışanları yurt dışında tatile göndermek üzere organizasyonlarına başladığı belirtiliyor. Sendikaların Nisan ayında yapacakları toplantıda Türkiye'ye yönelik boykotun devam edip etmemesi konusunu da ele alacakları ifade ediliyor. İsrail Turizm Bakanı Mezeşnikov, Türk pavyonunu ziyareti sırasında Türkiye'nin Kültür ve Turizm Müşaviri Hasan Sarıtepeci ile görüştü. Türk payvonunu beğendiğini belirten İsrailli Bakan, "Geçen sene de aynı daveti yapmıştım. Şimdi tekrarlıyorum: Turizm Bakanınızı İsrail'e davet ediyorum" dedi. Sarıtepeci de "Biz de İsraillileri Türkiye'ye bekliyoruz. İsrailliler de Türkiye'ye gelmek istiyorlar, 'Türkiye'yi özledik' diyorlar. Turizmin tekrar canlanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

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