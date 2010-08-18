Bakan Günay'a 'Atatürk' tepkisi

T24- Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Bartın'ın Amasra İlçesi'nde referandumla ilgili konuşurken, Atatürk rozeti bulamadığını söyleyen tatilci bir kadının tepkisiyle karşılaştı. Kadının parktan ayrılırken, "Her şeye 'hayır'ı basın" sözleri üzerine Bakan Günay, "Derdi anlaşıldı" dedi.



Dün, Düzce ve Zonguldak'ta referandumla ilgili çalışmalara katılan Ertuğrul Günay, saat 22.00 sıralarında Bartın'ın Amasra İlçesi'ne geldi. Milliyet gazetesinin haberine göre, bir parkta toplanan vatandaşlara hitap eden Bakan Günay, ilçeye tatile geldiğini söyleyen Yurdanur Abuldadaylı'nın tepkisiyle karşılaştı. Yurdanur Abuldadaylı, Günay'a şöyle dedi: "Size bir şey söylemek istiyorum. Ben buraya misafir geldim. Tekirdağlıyım ben. Caddeyi gezdim, buralarda Atatürk aradım, imzasını aradım, koca caddede Atatürk'e ait bir şey bulamadım. Şimdi derim ki sizin dedeniz Çanakkale'de ölmedi mi? Benim dedem Çanakkale'de öldü. Ben bir Atatürk rozeti istiyorum, koca çarşıda, bir Amasra'da neden bir Atatürk bulamadım cevap istiyorum. Bir tek kaymakamlığın karşısında var dediler. Dedim bakanı bulmuşken söyleyecem ben bunu. Çünkü siz sosyal demokratsınız. Size sormam gerekir, bir Atatürk resmi satılsın, Atatürk rozeti satılsın, aşkım var, sevgim var, Atatürk rozeti yok koca bir Amasra da."



'DERDİ ANLAŞILDI'



Bakan Günay ise, "Faşist değilim, sosyal demokratım. Siz saygısızlık yapıyorsunuz. Vali bey burada, siz şurada beş dakika oturursanız size hemen getirirler" diye cevap verdi. Korumaların Yurdanur Abuldadaylı'yı uyararak konuşmanın başlayacağını söylemeleri üzerine, "Beni ellemeyin, ben bir bayanım konuşmasını da bilirim, dinlemesini de, söylemem gerekeni söyledim. Herkese teşekkür ederim. Her şeye 'hayır'ı basın" diye bağırarak, parkın çıkışına ilerlerken vatandaşlar alkışladı. Abuldadaylı'nın bu sözleri üzerine Bakan Günay, "Derdi anlaşıldı onun" diyerek konuşmasına başladı. Bakan Günay konuşmasında vatandaşlardan referandumda 'evet' oyu kullanmalarını istedi.



'BAŞBAKAN AMASRA'DA TERMİK SANTRALA KARŞI'



Günay konuşmanın ardından gazetecilerin Amasra'ya kurulması düşünülen termik santralle ilgili gelişmeleri sormaları üzerine, "Amasra'nın mücavir alanında termik santralle doğanın tahrip edilmemesi konusunda sayın Başbakan'ın talimatı var. Biz de konunun dikkatli takipçileriyiz. Amasra turizm konusunda özel bir bölgedir. 'Amasra'da böyle bir doğa tahribatına izin vermeyelim' dedi Başbakan. İlk defa basına söylüyorum" dedi.



MUHTARA ÇÖP AZARI

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, geceyi Bartın’ın Amasra İlçesi’nde bulunan Turizm Meslek ve Uygulama Oteli’nde geçirdi. Bu sabah Amasra Kaymakamlığı’nı ziyaret eden Günay, Bartın Valisi İsa Küçük’den brifing aldı. Günay daha sonra Kurucaşile İlçesi’ne doğru giderken, Amasra’ya bağlı tatil mekanlarından Çakrazşeyhler Köyü’nde yol kenarında bekleyen köylüleri görerek durdu. Bakan Günay çevreye bakarak muhtarı çağırdı. Bakan Günay, Çakrazşeyhler Köyü Muhtarı Cengiz Koçer’e, “Benden turizm için destek istiyorsun, yatırım istiyorsun ama bu çöpleri görüyor musun. Bu çöpleri kaldırmak o kadar zor mu. Böyle turizm mi olur?” dedi. Sinirlendiği gözlenen Bakan Günay, Vali Küçük’e bakarak, “Gidiyoruz, arabaları binin” diyerek yoluna devam etti. DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Çakrazşehyler Köyü Muhtarı Cengiz Koçer ise, “Yoldan geçenler çöpleri atıyor. Bakan bunları gördü tepki gösterdi. Çöp atanları kontrol edemem ki” dedi.