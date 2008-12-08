Bakan Günay: Yabancı sanatçı akacak

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, yabancı turisti ''duygusal anlatımlarla'' etkilemek için 2009'da Türkiye'yi yabancı yazar ve sanatçı geçidi haline getireceklerini bildirdi.



Günay, ''İnsanlar açık hava reklamlarından çok, dergi, gazete ve televizyonlarda özel olarak duygu anlatan ifadelerden etkileniyor. Buraya gelmiş bir sanatçının duygusal bir sözü daha etkili oluyor. O yüzden 2009'da daha interaktif yöntemlere, yemek, seyahat ve müzik yazarları ile sanatçı konuk etmeye daha çok ağırlık vermek kararındayız'' dedi.



Bakan Günay, 2009 yılı reklam ihalesine ''daha çok bu yıl çalıştıkları firmaların'' katıldığını ve başarıları nedeniyle, gelecek yılki tanıtımları da çoğunlukla bu firmaların yürüteceğini ifade etti.



Bazı firmaların ihalenin her yıl yenilenmesinden ''şikayetçi'' olduğunu dile getiren Günay, ''Bu sıkıntıları biraz aşmak için 'Başarılı firmalarla çalışmaya devam edebiliriz' demiştik ve aşağı-yukarı sonuçlar da o noktada toplandı. Ayrıca, bu yıl İspanya, Yunanistan gibi ciddi rakibimiz olan ülkelerde gerilemeler var. Ama Türkiye hala yüzde 14'lerde artış sağlıyor. O nedenle bu olumlu performansa katkıda bulunan firmalarla çalışmak konusunda bir sıkıntı hissetmedik'' dedi.



Günay ayrıca, ihaleye turizm sektörünün tamamı katıldığı için herhangi bir tartışma ve ciddi sorgulamayla karşılaşmadıklarını bildirdi.



Kültür ve Turizm Bakanı Günay, bayramdan sonra kamuoyuna tanıtılacak yeni görsellerin, Ocak ayından itibaren 80 civarındaki ülkede yayımlanacağını söyledi.



Turistlerin karar verirken ''duygusal anlatımlardan etkilendiği''ne dikkati çeken Günay, bu nedenle Türkiye'yi 2009'da yabancı yazar ve sanatçı geçidi haline getireceklerini ifade etti.



Türkiye'nin tanıtımını değerlendiren Günay, Türk turizminin ''Türkiye kavramıyla özdeşleşecek ana slogana'' ihtiyacı olduğu görüşünde...



''Türkiye ile ilgili kullandığımız bazı temel sloganlar var ama doğrusu hala bütün firmaların dünya çapında ortaklaşa kullanabileceği bir ana slogan arayışımız sürüyor'' diyen Günay, ana sloganın hem yabancı dilde kulağa hoş gelmesi hem de sadece Türkiye'yi çağrıştırması gerektiğini vurguladı.



Günay, şöyle devam etti:



''Yani, bir kavram, bir söz, bir renk, bir logo Türkiye'yi tam olarak çağrıştırsın arayışındayız. Onun altına termal, kış sporları, İstanbul, denizle ilgili öteki bütün başlıklarımızı koyalım. Onu, hala aramaktayız.





