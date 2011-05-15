-BAKAN GÜNAY YABANCI GAZETECİLERİ AĞIRLADI İZMİR (A.A) - 14.05.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, 2020 EXPO'sunun İzmir'de gerçekleştirileceğine inandığını belirterek, "Bu İzmir'in dünyada tanıtımına çok özel bir katkı yapacak" dedi. Bakan Günay, eşi Gülten Günay ile birlikte 26 ülkeden 67 basın mensubuna Levent Marina içerisindeki Sipari Restaurant'ta kokteyl verdi. Kokteylde yabancı basın mensuplarıyla sohbet eden Bakan Günay, sanatçı Kadir İnanır'ı da yabancı gazetecilere takdim etti. Kokteyl sonrasındaki yemekte bir konuşma yapan Günay, şunları söyledi: "İzmir Meryem'in vatanı olan bir şehir. Onun evi burada. Meryem'in evi olan bu topraklarda sizi konuk etmek istiyoruz. İzmir'i dünyanın dört bir tarafından gelmiş olan basın mensuplarına tanıtmak ve bu tanıtımın İzmir'in turizm potansiyeline fayda sağlamasını gerçekleştirmek istiyoruz. Şimdi İzmir'i önemli bir hedefe hazırlıyoruz. EXPO 2020 için hazırlıyoruz ve sanıyorum ki 2020 EXPO'su İzmir'de gerçekleşecek ve bu İzmir'in dünyada tanıtımına çok özel bir katkı yapacak. Bu akşam İzmirliler'e verdiğim sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyorum. 26 ülkeden 70 civarında gazeteci İzmir'in konuğu olacak. Kendilerini ağırlayacağız. İzmir'in tanıtımı konusunda güzel bir organizasyonu üstlenmiş olacağız." -AZİZ KOCAOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI- Bakan Günay, kokteylin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun kendisi hakkında yaptığı açıklamalarla ilgili soruları yanıtladı. Kocaoğlu'nun İzmir'e yönelik projeler ve maliyetleri konusunda kendisini açıklamaya davet ettiğinin hatırlatılması üzerine Günay, "Yaptıkları iki tane sokakla üç tane bina sağlıklaştırması bir tane de kazı. 15 tane kazı yapıyorum. Yapamadıkları her işleri tamamlayacağım merak etmesinler. İzmir'in yönetiminden ben sorumlu olayım bakın neler yapacağım göreceksiniz" diye konuştu.