Bakan Günay önce cemevi, sonra cami açtı

Yalova’da restore edilen Hersekzade Ahmet Paşa Camisi’nin açılışına katılan Bakan Günay, “Basın mensupları dışarıda olsaydı, ezanı ben okurdum” dedi.



Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Yalova’da Hacı Bektaş Veli Vakfı’nın cemevinin temel atma törenine katıldı. Günay temel atma töreninde yaptığı konuşmada, “Şah İsmail’le Yavuz Selim’in iktidar kavgası bizim kavgamız değildir. Geçmişten gelen acıları unutmalıyız. Büyük acılara neden olan Avrupa bile birlik kurdu. Bundan çıkarılacak dersler var” dedi.



Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Yalova’da önce Yürüyen Köşk’ü ziyaret etti. Yürüyen Köşk’te öğle yemeğini yiyen Günay, Atatürk’ün balmumu heykelinin bulunduğu odayı gezdi, “Biz sözde değil, özde Atatürkçüyüz” diyerek balmumu heykelin yanında fotoğraf çektirmekten kaçındı.



Kebabın testisini kendisi kırdı



Daha sonra Günay, Altınova’nın Hersek köyünde restore edilen tarihi Hersekzade Ahmet Paşa Camisi’nin açılışına katıldı. Tarihi caminin içinde müezzinin okuduğu ezanı dinleyen Bakan Günay, yanındakilere dönerek, “Basın mensupları dışarıda olsaydı, ezanı ben okurdum” dedi.

Ardından, 2008 Kültür Buluşması etkinliklerine katılan Bakan Günay, burada geleneksel değirmen taşında mısır unu öğüttü, Altınova’nın meşhur testi kebabının, testiyi kendisi kırarak tadına baktı.

