T24 LogoT24 Logo
Politika

Bakan Günay önce cemevi, sonra cami açtı

Yalova’da restore edilen Hersekzade Ahmet Paşa Camisi’nin açılışına katılan Bakan Günay, “Basın olmasaydı, ezanı ben okurdum” dedi.

16 Kasım 2008 02:00

Yalova’da restore edilen Hersekzade Ahmet Paşa Camisi’nin açılışına katılan Bakan Günay, “Basın mensupları dışarıda olsaydı, ezanı ben okurdum” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Yalova’da Hacı Bektaş Veli Vakfı’nın cemevinin temel atma törenine katıldı. Günay temel atma töreninde yaptığı konuşmada, “Şah İsmail’le Yavuz Selim’in iktidar kavgası bizim kavgamız değildir. Geçmişten gelen acıları unutmalıyız. Büyük acılara neden olan Avrupa bile birlik kurdu. Bundan çıkarılacak dersler var” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Yalova’da önce Yürüyen Köşk’ü ziyaret etti. Yürüyen Köşk’te öğle yemeğini yiyen Günay, Atatürk’ün balmumu heykelinin bulunduğu odayı gezdi, “Biz sözde değil, özde Atatürkçüyüz” diyerek balmumu heykelin yanında fotoğraf çektirmekten kaçındı.

Kebabın testisini kendisi kırdı

Daha sonra Günay, Altınova’nın Hersek köyünde restore edilen tarihi Hersekzade Ahmet Paşa Camisi’nin açılışına katıldı. Tarihi caminin içinde müezzinin okuduğu ezanı dinleyen Bakan Günay, yanındakilere dönerek, “Basın mensupları dışarıda olsaydı, ezanı ben okurdum” dedi.
Ardından, 2008 Kültür Buluşması etkinliklerine katılan Bakan Günay, burada geleneksel değirmen taşında mısır unu öğüttü, Altınova’nın meşhur testi kebabının, testiyi kendisi kırarak tadına baktı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24