-BAKAN GÜNAY OĞLUNU EVLENDİRDİ ANKARA (A.A) - 24.06.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın oğlu İnanç Erden Günay, Sergül Aydın ile dünyaevine girdi. Ankara Palas'taki düğün törenine gelen davetlileri Bakan Ertuğrul Günay, eşi Gülten Günay ve kızı Pınar Günay ile gelinin babası Ferhat Aydın ve annesi Nural Aydın karşıladı. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin kıydığı nikahta, damat İnanç Erden Günay'ın şahitliğini Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve Bakan Günay'ın kuzeni Onur Çetinceviz, gelin Sergül Aydın'ın şahitliğini ise dayısı Turan Eliuz ve Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanı Ebulfez Garayev yaptı. Nikahın ardından Cumhurbaşkanı Gül'e mikrofon uzatıldı. Gül, çifte hayırlı olsun dileğinde bulunduktan sonra mikrofonu Başbakan Erdoğan'a verdi. Başbakan Erdoğan, yaptığı konuşmaya, ''Allah kendilerine mutluluklar nasip etsin'' diyerek başladı. Her iki aileye de Allah'tan yavrularının acısını göstermemesini dileyen Erdoğan, ''İnşallah en kötü günleri bugünkü gibi olsun'' dedi. Damat İnanç Erden Günay'a nikah töreninin hemen öncesinde söylediklerini anımsatan Erdoğan, ''Bu işi bağlarken en az 3 çocuğu da bağladınız mı dedim? 'Bağladık' dedi'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: ''Böyle değerli yavrularımızın milletimizin geleceğine yönelik gerçekten nitelikli nesiller meydana getirmesi, güçlü bir millet olmamızı sağlayacaktır. Yaşlanan bir nüfus istemiyoruz. Genç, dinamik bir nüfusa ihtiyacımız var. Şu anda onunla iftihar ediyoruz. Fakat nüfus artış hızımızda ciddi bir düşüş var. Böyle gidersek 2037'de ne yazık ki yüzde 60'ı 65 yaşın üstünde bir nüfusa sahip olacağız ki bu bizim için iyi değil. Ama en az 3 çocuk gerçekleştirirsek o zaman genç, dinamik nüfusa sahip olacağız. Bize ekonomide şöyle öğrettiler, ekonominin tek başarı şartı var, insandır. Diğerleri insanın türevidir. İnsan varsa üretim var, tüketim var, emek var, sermaye var. İnsan yoksa bunların hiçbiri yok. Öyleyse adımı buna göre atmamız lazım. Ben gençlere mutluluklar diliyorum. Aynı yastıkta kocayın diyorum.'' Daha sonra mikrofonu Erdoğan'dan alan Cumhurbaşkanı Gül, hayırlı olsun dileğini tekrarlayarak evlilik cüzdanını gelin Sergül Günay'a verdi. Törenin ardından Emine Erdoğan, geline altın bilezik taktı. Genç çift, daha sonra şahitler ve aileleriyle fotoğraf çektirdi. Törene, çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra aralarında TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcıları Cemil Çiçek, Bülent Arınç, Ali Babacan ile Devlet Bakanları Mehmet Aydın, Faruk Nafiz Özak, Zafer Çağlayan, Faruk Çelik, Egemen Bağış, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma Bakanı Habib Soluk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti yöneticileri ve milletvekilleri, Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Şerafettin Elçi, sanatçılar Orhan Gencebay ve Kadir İnanır'ın bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. Bu arada, Kütahya'dan gelen bir grup AK Partili kadın ile bazı vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve düğüne katılan bakanlara tören çıkışında sevgi gösterisinde bulundu. Bir süre Cumhurbaşkanı Gül ile sohbet eden Kütahya'dan gelen kadınlar, daha sonra Başbakan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile görüştü. Başbakan Erdoğan'ı çok sevdiklerini ifade eden kadınlar, Emine Erdoğan'a çeşitli hediyeler verdi. Gösterdikleri yakın ilgiden dolayı gruptakilere teşekkür eden Erdoğan, kendisini Kütahya'ya davet eden kadınlara, ''en kısa sürede Kütahya'ya gideceğini'' söyledi. Başbakan Erdoğan, Kütahya'ya dönüş yolculuğuna bu akşam çıkmamaları tavsiyesinde bulunduğu kadınlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi. Bu arada, tören sırasında dışarıda bekleyen gazetecilere de ikramda bulunuldu.