-BAKAN GÜNAY LİKYA BİRLİĞİ MECLİSİ'Nİ İNCELEDİ DEMRE (A.A) - 01.08.2010 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Antalya'nın Kaş ilçesindeki antik Patara Kenti'nde restorasyon çalışmaları devam eden dünyanın ilk meclisi olan Likya Birliği Meclisi'nde incelemelerde bulundu. Patara Antik Kenti'nde Bakan Günay'ı, Kaş Kaymakamı Süleyman Yılmaz, Patara Kazısı Başkanı Prof. Dr. Havva Işkan Işık ile kazı ekibi karşıladı. Aşırı sıcak altında Patara Antik Kenti'ne gelen Günay, burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce (TBMM) desteklenen dünyanın ilk demokratik meclis binası olan Likya Birliği Meclisi'nde restorasyon çalışmalarını inceledi. Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Patara kazıları başkanı Prof. Dr. Hava Işkan Işık'tan çalışmalar hakkında bilgi alan Günay, daha sonra kazı bölgesine geçti. Restorasyon çalışmalarının, TBMM Başkanlığı tarafından 23 Nisan 2011 tarihinde yapılması planlanan Dünya Parlamento Başkanları Toplantısı'na yetişip yetişmeyeceğini soran Günay, Prof. Dr. Işık'a gereken desteği vereceklerini kaydetti. Likya Birliği Meclisi'nin bulunduğu bölgede düzenlenecek olan Dünya Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılacakların, tarihi ana caddeden meclis binasına geçmelerinin planlanmasını da isteyen Günay, yeni bulunan bir mezarın kazısını da bir süre inceledi. Günay daha sonra bilgisayar ortamında hazırlanan Likya Meclis Binası restorasyon çizimlerini de inceledi. Kazıda görev alan öğretim üyeleri ile antik tiyatrolardaki ses düzeni konusunda sohbet eden Bakan Günay, ''Bu antik tiyatrolarda adam on bin kişiye çıplak sesle konuşuyormuş. Ona dönmemiz lazım. Bunu bu sene opera ve balede deneyeceğim. Opera ve bale izleyicileri çok hassas. Mutlaka anlarlar. Kaş'taki Antifellos Tiyatrosu'nun restorasyonunu ihale ettik. Uygulaması başladı. Bu eylül ayında bitirmeyi hedeflemiştik ama bitiremeyeceğiz. Yıl sonuna bitireceğiz. Kaş'ta bir etkinlik alanı ortaya çıkaracağız.''