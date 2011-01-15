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Politika

BAKAN GÜNAY: KRİZ YOK İŞİMİZE BAKIYORUZ FETHİYE (A.A)

15 Ocak 2011 18:06

-BAKAN GÜNAY: KRİZ YOK İŞİMİZE BAKIYORUZ FETHİYE (A.A) - 15.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile toplu açılış törenine katılmak için Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, ''Herhangi bir kriz yok işimize bakıyoruz'' dedi. Başbakan Erdoğan ile Fethiye Kaymakamı'nı ziyaret eden Bakan Günay, gazetecilerin, Kars'taki heykel tartışmalarına yönelik olarak ''Efendim herhangi bir kriz söz konusu mu?'' sorusuna, ''Herhangi bir kriz yok, işimize bakıyoruz'' yanıtını verdi.  Günay, gazetecilerin ısrarlı soruları üzerine ''Arkadaşlar herhangi bir kriz elbette yok. Bir daha söylüyorum. Elbette bir kriz söz konusu değil. Böyle bir şey yok. Bu konuda gerekli açıklamayı zaten dün akşam yapmıştım'' dedi. 

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