Bakan Günay: İstanbul sahnesiz kalmayacak

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, İstanbul'un sahnesiz kalmayacağını ama bunca emek verildikten sonra Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) sudan bazı itirazlarla bu durumda bulunmasından ötürü çok üzgün olduğunu belirterek, ''Şu andan sonra bizim yapacağımız fazla bir şey yok. Yargı ve itiraz eden arkadaşlar, tarih önünde umarım açıklamasını yapacaklar'' dedi.

Kabalcı Kitabevi Bakırköy Şubesi'nin açılışında konuşan Günay, Türkiye'nin yayın yaşamında özel bir yeri olan Kabalcı Kitabevi'nin yeni merkezinin açılışının sevincini paylaştıklarını dile getirdi.

Günay, Kabalcı Kitabevi'nin yalnızca bir kitabevi olmadığını, aynı zamanda bir kütüphane ve kendi alanında tek olduğunu ifade etti.

Bakan Günay, daha sonra Bakırköy Kaymakamı Dursun Ali Şahin ve Kabalcı Kitabevi sahibi Sabri Kabalcı ile kitabevinin açılışını gerçekleştirdi.

Kitabevini gezen Günay'a, ''Halide'', ''Adriyatik'te Korsanlık'', ''Ali Emiri'nin İzinde'' adlı kitaplar ile ''Neyzen'' adlı albüm hediye edildi.

-BAKIRKÖYLÜ SANATÇILAR DERNEĞİNİ ZİYARET-

Kültür ve Turizm Bakanı Günay, kitabevinin açılışının ardından Bakırköylü Sanatçılar Derneğinde dernek üyeleriyle bir süre sohbet etti.

Burada konuşan Günay, göreve geldiği günden bu güne İstanbul ve Anadolu'da çok sayıda tiyatro sahnesi açtıklarını, bazı özel tiyatrolara da destek verdiklerini belirtti.

Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nin, daha büyük ve modern bir salonla 29 Ekim akşamı perdelerini açacağını ifade eden Günay, ''Her ay yeni bir sahne açmayı gelecek yıl da sürdüreceğiz. Bu yıl Devlet Tiyatrolarının 60. yılı. Ben 40 devlet tiyatrosuyla görevi devraldım, bu sayıyı 60'a çıkarmaya çalışacağız'' dedi.

-AKM YENİLEME PROJESİ-

''AKM'nin çatısındaki bale prova salonu lokanta oluyor'', ''Taksim'den gelip geçen gençlerin buluşacağı bir mekana dönüşüyor'' diye itirazların olduğunu hatırlatan Günay, ''60 milyon TL'lik ihale yapmıştık. Durdu. İtiraz eden arkadaşlar hesabını verecekler'' dedi.

Haliç'te inşa edilen Sütlüce Kongre Merkezi'nde de güzel bir sahnenin yer aldığını ifade eden Günay, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Lütfü Kırdar'ın devamında 3 bin kişilik salonlar yaptık. Onlar ortaya çıkacak. Ayazağa'ya bu sene kazma vuruyoruz. 30-40 milyon avroluk yatırımcı bulduk. İstanbul sahnesiz kalmayacak ama bunca emek verildikten sonra AKM'nin sudan bazı itirazlarla böyle durumda bulunmasından ötürü çok üzgünüm. Şu andan sonra bizim yapacağımız fazla bir şey yok. Yargı ve itiraz eden arkadaşlar, tarih önünde umarım açıklamasını yapacaklar.''