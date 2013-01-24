Bakan Günay: İnternetten film indirmek suç değil!

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, internetten film indirenlerin suç işlemediğini, ancak film indirip çoğaltanlara yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nın( EMITT ) açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay gerçekleştirdi. Farklı kıtalardan birçok ülkenin stand açtığı fuarının bu yılki konuk ülkesi Arjantin'di. Arjantin Turizm Bakanı Carlos Enrüque Mayer'in de hazır bulunduğu açılışta önce konuşmalar yapıldı. Sürekli seyahat ettiğini hatırlatan ve ayakta nezle geçirdiğinden söyleyen Bakan Günay salon havalandırmasından şikayet etti. Günay, "Ben oturduğum sürece daima esiyordu. Galiba boğaz ağrımı ve ateşim yükseltecek diye korkuyordum" dedi.

'Daha profesyonel bir açılış yapmamız gerek'

Özgür Altuncu'nun Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, açılış konuşmalarının ardından Beylikdüzü TÜYAP'taki fuar alanının girişinde Tangocular sahne aldı. Bir yandan Tango gösterisini izleyen bir yandan da yanındakilerle sohbet eden Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay daha sonra konuk bakanla birlikte fuarının açılış kurdalesini kesti. Küba, Arjantin ve Brezilya gibi Latin Amerika ülkeleriyle, Tayland, Endonezya va Singapur gibi uzak doğu ülkelerinin standlarının bulunduğu fuarda bakan Günay ilk olarak Mısır, Fas, Filistin standlarını ziyaret etti, görevlilerden bilgi aldı. Stand ziyaretleri sırasında zaman zaman izdiham yaşandı. Bakan Günay'a çeşitli hediyeler verildi. Malezya standında Bakan Günay'a karikatür hediye edildi. Fas standında ayağıyla ağaçtan süs eşyası yapan Faslı sanatçıyı dikkatle izleyen Günay, ortaya çıkan süs eşyasını eline alarak inceledi. Türkiye standında yorgunluk atan Bakan Günay, bu sırada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fuarın açılış organizasyonunu amatör bulduğunu söyleyen Günay, "Profesyonel bir fuar yapıyoruz. 60'dan fazla ülke var. Daha profesyonel bir açılış yapmamız gerekir diye düşündüm. Bana açılış biraz amatör geldi. Gelecek yıldan itibaren yeniden düşünmemiz lazım " şeklinde konuştu.

İnternetten film izlemeye ceza yok

İnternetten film indirme konusunda kanuni bir düzenleme yapıldığını doğrulayan ancak film indiren ya da izleyenlere ceza geleceği yönündeki haberleri yalanlayan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, önümüzdeki dönemde ayrıntılarını açıklayacağını söylediği düzenlemenin sadece film indirip çoğaltanlara yönelik cezayı işlem getireceğini, bireysel olarak bir ceza öngörülmediğini söyledi. Günay, "Siz film indirip izliyorsanız ona bir şey yok. Ama siz servis etmeye başlarsanız ona yaptırım getiriliyor" dedi.