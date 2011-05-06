-BAKAN GÜNAY HIDIRELLEZ ŞENLİKLERİNDE İZMİR (A.A) - 06.05.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, İzmir'in değişik semtlerindeki Hıdırellez şenliklerine katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, AK Parti İzmir İl Başkanı Ömer Cihat Akay ve AK Parti Milletvekili adayları önce Esendere semtindeki Şehitler Mahallesi otobüs son durağındaki Hıdırellez Şenliklerine katıldı. Bakan Günay, şenliğe katılanlarla sohbet etti, dertlerini dinledi. Bakan Günay ve beraberindekiler Buca Göksu Mahallesi'ndeki şenliklerden sonra İzmir'de Roman vatandaşlarının en yoğun yaşadığı Tepecik Mahallesi'ne gitti. Mahalleleri dolaşan ve Hıdırellez'i kutlayan vatandaşlarla sohbet eden Bakan Günay'a mahalleliler çiçek ve yiyecek ikram etti. Bakan Günay daha sonra Tepecik Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu Bahçesi'ndeki şenliğe gitti. Burada İzmir Emniyet Müdürlüğünün uyguladığı ''Polis Amca Projesi'' çerçevesinde küçük çocuklardan oluşturulan Gökkuşağı Grubu üyeleri Roman oyun havaları oynadı. Daha sonra Tepecik Senfoni orkestrası mini bir konser sundu. Kültür ve Turizm Bakanı Günay, katıldığı üç ayrı şenlikte yaptığı konuşmalarda vatandaşları Türk, Kürt, Roman olarak ayırmadıklarını, mezhep farkı gözetmediklerini söyledi. Herkesi bir bütün ve insan olarak gördüklerini belirten Bakan Günay, ''Herkesin işe, aşa ihtiyacı var, bunu bilerek çalışıyoruz'' dedi.