-Bakan Günay gözyaşlarına hakim olamadı İSTANBUL (A.A) - 19.10.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Hakkari'deki saldırıları değerlendirerek, ''Adaletten, özgürlükten, eşitlikten, kardeşlikten rahatsız olan çevreler var. Dertleri sanıyorum ki barış içinde bir arada yaşamak değil, tam tersine kan reva içinde bir topraktan kendilerine bir başka gelecek çıkarmak'' dedi. Günay, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nce düzenlenen ''Osman Hamdi Bey ve Amerikalılar: Arkeoloji, Diplomasi, Sanat Sergisi''ni gezmek için geldiği müzede, gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Günay, bir gazetecinin ''olay mahalline gitmeyi düşünüyor musunuz?'' sorusu üzerine, olay mahalline gitmeyi düşünmediğini ifade ederek, şunları söyledi: ''Ben olay mahalliyle ilgili çok derin acılar yaşıyorum. Ben önceki yıl Hakkari'ye gitmiştim. Hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün sivil, siyasi merkezleri gezdim. Her partiye gittim, sokakta dolaştım. Akşam, kültür merkezinde Kürtçe'nin, Türkçe'nin güzel şarkılarının, halaylarının birlikte söylendiği bir etkinliğe katıldım. Barış dileklerimi ve umutlarımı sokakta herkesle paylaştım. İnsanlara barış içinde yaşadığımız takdirde çocukların sokakta çöp içinde oynamaktan kurtulabileceğini anlatmaya çalıştım. Bakanlığımın imkanlarını zorladım. Sokaktaki o çöp görüntüsünün ortadan kalkması için doğrudan doğruya bir takım araçlar, imkanlar seferber etmeye çalıştım.'' Konuşmasına gözyaşlarını tutmaya çalışarak devam eden Günay, Hakkari'de o dönem yaylaya çıktığını ve oradaki insanlara barış içinde yaşanıldığı takdirde her şeyin gelişebileceğini ve değişebileceğini anlattığını anımsatarak, ''Çok güzel bir gönül birliği kurabildiğimizi zannediyordum. Geldiğimiz yer çok üzüntü verici'' şeklinde konuştu. Şehit sayısına da işaret eden Günay, ''Herkesin annesi babası var. Bunlar ne yapmaya çalışıyorlar? Bu insanlar askere, polise, yurttaşa, çocuğa, kadına silah sıkanlar ne yapmaya çalışıyorlar? Nasıl bir dünya yaratmak istiyorlar? Nasıl bir Türkiye, nasıl bir Ortadoğu görmek istiyorlar? Dünyanın her yerinde artık bu yöntemler bitti. Bunlar nasıl eskimiş, çağ dışı bir anlayıştır? Hala silahla adam öldürerek bir sonuç almaya çalışıyorlar. Bu insanlık suçu. Sadece vatana karşı, millete karşı değil, bütün insanlığa karşı bir büyük cinayet. Bir büyük ağır saldırı ve cinayet bu...''