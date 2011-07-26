Bakan Günay: Çaktın sınıfta kaldın, mahvoldun hoca

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YAZMA ESERLER BAŞKANI'NIN ZOR ANLARI



KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN VE HÜRREM SULTAN TÜRBELERİNİ İNCELEDİ



Bakan Günay, Süleymaniye Camii ile Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan türbelerindeki restorasyonlarla ilgili görevlilerden bilgi almayı da ihmal etmedi. Bakan Günay'a İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul İl Kültür veTurzim Müdürü Ahmet Emre Bilgili de eşlik etti.İlk durağı Beyazıt Kütüphanesi'nin yanında bulunan handa incelemelerde bulunan Bakan Günay, hanın üstünün kapatılmaması için görevlilere talimat verdi. Bir süre burada inceleme yapan Günay daha sonra, handan ayrıldı ve Süleymani'ye ye geçti. Burada bir süre vatandaşlarla sohbet eden Günay, turistlerle de tokalaştı. Ardından Bakan Günay, Süleymaniye Camii Haziresi'nde bulunan Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan türbelerindeki restorasyonla ilgili bilgiler aldı. Kanuni Sultan Süleyman Türbesinde bulunan, mezar taşlarını inceleyen Bakan Günay, bir mezar taşının üzerindeki motiflerden devletin hangi, kademesinde olduğunu öğrenmek isteyince, yanında bulunan Yazma Eserler Başkanı Doç. Dr. Muhittin Macit zor anlar yaşadı. Bir süre mezar taşını inceleyen Macit, "Şu çiçekli mezarı anlat bana bakiyim" diyen Bakan Günay'a cevap veremedi. Kısa bir süre mezar taşını inceleyen Macit'in cevap veremediğini gören Bakan Günay ise, "Çaktın sınıfta kaldın. Mahvoldun Hoca" dedi. Doç. Dr. Macit ise, "Yok sayın Bakanım, bu biraz şey yazı" cevabını verdi. Bakan Günay, cevap veremeyen Doç. Dr. Macit'e "Haydaaa" diyerek tepki gösterdi.Daha sonra Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan türbelerini de inceleyen Bakan Günay, restorasyonu devam eden Süleymaniye Camii ile ilgili bilgiler aldı. Bakan Günay, Kanuni Sultan Süleyman türbesinin girişi üzerinde bulunan Hacer'ül Esved taşının bir parçasına özel ilgi gösterdi. Bakan Günay restorasyonu devam eden Süleymaniye Camii ile ilgili görevlilerden bilgi almayı da ihmal etmedi.