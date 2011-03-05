-BAKAN GÜNAY: BIRAKMAYA NİYETİM YOK NİĞDE (A.A) - 05.03.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Cumhuriyetin 100. yılında 50 milyon turist ve 50 milyar lira turizm gelirine ulaşmak için çalıştıklarını söyledi. Bakan Günay, Niğde'de Vali Alim Barut'u ziyaret ederek, ildeki turizm çalışmaları hakkında bilgi aldı. Barut, Niğde'nin tarihinin 6 bin yıl öncesine kadar dayandığını, ağırlıklı olarak Bizans, Selçuklu ve Osmanlı eserlerinin bulunduğunu ve 8 arkeolojik kazının da halen sürmekte olduğunu ve Müzede de bu yerleşim yerleriyle ilgili kronolojik olarak eserlerin sergilendiğini söyledi. Niğde'nin huzurlu bir kent olduğunu da ifade eden Barut, Türkiye'nin en büyük bahçesinin de Niğde'de olduğunu belirtti. Bakan Günay da, Niğde'ye uzun zamandır gelmek istediğini ancak bugün gelebildiğini dile getirerek, Niğde'nin Anadolu'nun önemli kültür merkezlerinden biri olduğunu kaydetti. Osmanlı Devleti'nden itibaren Niğde'nin önemli bir yerleşim merkezi haline geldiğini anlatan Günay, ''Niğde'nin topraklarından 3 tane vilayet çıkmış. Niğde, coğrafi olarak küçülse de tarihi ve kültürel önemi azalmayan bir ilimiz. Burada önemli kültürel ve turizm çalışmalarımızın olduğunu biliyorum. Burada 8 tane arkeolojik kazımız, sokak sağlıklılaştırma projemiz, bize hibe edilmiş ve kültür merkezi yapılan yerlerimiz var. 2006'da bitmiş olan kale restorasyonumuz var. Eski manastır ve kilise restorasyon işlerimizi de yapmamız gerekiyor'' diye konuştu. -SİYASETİ BIRAKMAYACAK- Bakan Günay, bir gazetecinin ''Siyaseti bırakacağınız yönünde söylentiler var. Ne diyorsunuz?'' sorusuna, ''Öyle isteyenler var herhalde ama benim böyle bir niyetim yok. Devam ediyoruz. Çalışmalarımızdan, yaptıklarımızdan ve yapacaklarımızdan ben çok memnunum. Boş bir gayret'' yanıtını verdi.